公司田溪整治加碼沿線休憩環境 淡水公八公園段先行

淡水公司田溪是許多新市鎮居民散步好所在，但沿線護欄腐蝕、地面高低落差，不僅有礙觀瞻，恐還有安全疑慮。新北市議員陳偉杰表示，他與市府及公所會勘，盼打造全線統一主題布景及休憩空間，美化周圍環境、方便民眾休憩；水利局河川工程科說明，會先從公八公園段進行，預計最快5月開工。

公司田溪是淡水的母親河，不少新市鎮市民會在沿線散步，新北水利局年初進行淡水公司田溪整治，附近居民表示，河川整治是好事情，但沿線有路段荒煙蔓草影響景觀，讓民眾也不敢靠近。

陳偉杰指出，淡水新市鎮目前是由中央營建署管轄，應該是早期規劃不完整，河段沿線分成幾段不同布景，時間久了，有些石柱鐵鍊都鏽蝕有瑕疵，甚至還有被破壞取走變賣的，地面步道也都不平，辦公室接獲不少民眾反應。

陳偉杰表示，他日前召開會勘與水利局、公所討論，計畫爭取中央補助相關經費，來做整體營造，改善現有多段不規則的凌亂樣貌，期盼將河川沿線串連起來，打造主體佈景及公園，讓民眾有舒適休憩空間。