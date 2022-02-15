北市好停車App出包？滿位卻指有車位民怨被騙

台北燈節盛大展出，士林商圈迎來難得的人潮，周遭停車需求大幅上升，北市府開發的「北市好停車App」卻在燈會期間出包。民眾抱怨，透過App看見停車場還有25個位置，到現場卻發現顯示牌上寫「滿位」，前往士林運動中心停車場也有同樣狀況，白浪費時間。北市停管處回應，經查察後，發現廠商修改後台資訊未通知市府，導致訊息無法傳輸，造成App顯示車位數與實際不符。

台北燈節吸引人潮，讓士林商圈周遭的停車場一位難求。有民眾就指出，從家中出發前，就已經先使用台北市政府自行開發的「北市好停車App」確認周遭公有停車場的空車位數量，其中捷運士林站轉乘停車場明明顯示還有25個位置，到現場車輛卻已大排長龍；該民眾移動到士林運動新的公有停車場也發生相同情況，即時回報按了也沒反應。

「開發出這種沒用的App還好意思稱自己叫智慧城市？」該民眾受訪時說，使用App就是希望可以節省時間，直接前往有車位的停車場，避免排隊狀況，寧可走多一點路看燈會、吃晚餐，結果反而被北市府的App騙，沒有車位還可以顯示有車位，不曉得有多少人是被北市好停車App騙去公有停車場前排隊。

北市停管處機電科長魏弘懿解釋，原則上會要求停車場業者在5分鐘內回傳剩餘車位數，但地方舉行大型活動時，停車場車輛進出頻繁，5分鐘之內的車位變化極快，當數據回傳速度趕不上民眾停車速度，就會出現數字落差，或是現場計數設備出問題，導致數據有誤。

魏弘懿表示，只要民眾反應問題，停管處獲報後將立即聯絡該停車場權管單位，去查到底是現場記數設備出問題，還是網路資訊傳輸出狀況。他解釋，停管處自營停車場皆有人員隨時監測狀況，接獲問題通報較快，委外經營、民營及其他公家管轄的停車場則相對慢，但獲報後都會立刻處理，不會怠慢。

魏弘懿說，2月12日捷運士林站的停車場，因為廠商有修改後台資訊，導致訊息無法傳輸，造成App顯示的車位和實際狀況不符，士林運動中心查看後連線正常，會再尋找其他原因。另外，App中的「即時回報」沒反應，可能因為假日關係，廠商比較晚通知，才會無法即時更新資訊。