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角力教練擒抱犯嫌助警逮人 李嘉菱獲表揚

中央社 / 新北15日電

新北市正德國中角力女教練李嘉菱日前在超商目擊員警和嫌犯扭打，使出擒抱技巧抓住嫌犯，順利助警逮人，今天獲表揚。她說，很榮幸能用專業替治安盡力。

新北市長侯友宜今天上午到新北市警察局主持市府治安會報前，特別表揚淡水正德國中角力女教練李嘉菱，感謝她日前奮勇協助警方緝捕通緝犯。

侯友宜致詞表示，李嘉菱發揮平常角力訓練所學，臨場反應運用在協助維護治安，相當難能可貴，更是警民合作、維護治安的最佳典範。

李嘉菱會後接受媒體聯訪還原當天狀況表示，她當時從超商買完東西正要出去，聽見背後有碰撞聲而回頭，看到員警和一名男子扭打，員警並高喊請求協助，「那時候沒有想那麼多，就衝上去扣住」。

李嘉菱說，犯嫌一度稱不會再跑了、快要不能呼吸了，但她仍不敢鬆手，擔心犯嫌會趁隙逃逸，直到支援警力到達將人帶走，她才發現自己腳受傷，就醫縫了5針。

李嘉菱不諱言過程中有點害怕，能夠利用本身的專業技能替治安盡力，感到相當開心與榮幸。

根據警方提供資料，22歲李嘉菱是土生土長的淡水人，目前就讀台北市立大學技擊運動學系三年級，並在母校正德國中柔道角力隊任教；她國三與高一蟬聯全中運角力冠軍，更參加2017亞洲青少年角力賽勇奪銅牌。

德國 侯友宜

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