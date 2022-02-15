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新北熱門櫻花道體驗異國風 陽光運動公園河津櫻已開6成
隨著新春到來，也意味著氣候逐漸迎向春天，新北市新店區陽光運動公園的河津櫻現也正陸續綻放中，已達5至6成，預估花期可至3月中，民眾可把握時間呼朋引伴欣賞難得景致，一同體驗異國風情。
高灘處指出，陽光運動公園有早期來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，已經在農曆春節期間陸續綻放中，目前開花已有5至6成，預估花期可至3月中，歡迎民眾前來欣賞，體驗初春浪漫氣氛。
高灘處提到，河津櫻在晝夜各展現不同的風貌，清晨時分呈現清新嬌嫩，夜幕低垂時又別有沉靜韻味。河津櫻花位於陽光運動園區入口至溪洲公園一帶，民眾漫步其中欣賞櫻花，恍如置身異國，短暫的拋開煩惱。
高灘處提到，該公園一直是新北春遊賞櫻好去處之一，適合民眾呼朋引伴享受季節限定的景致。民眾若欲前往，除可搭乘捷運至小碧潭站步行至陽光運動園區，亦可搭乘8、202、202區、208、208區、248、624、905區、906區、橘1及橘9等路線公車至陽光運動園區站下車；外縣市開車民眾則可透過新店或安坑交流道下來前往；期間也別忘記落實防疫相關措施。
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