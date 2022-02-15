新北熱門櫻花道體驗異國風 陽光運動公園河津櫻已開6成

隨著新春到來，也意味著氣候逐漸迎向春天，新北市新店區陽光運動公園的河津櫻現也正陸續綻放中，已達5至6成，預估花期可至3月中，民眾可把握時間呼朋引伴欣賞難得景致，一同體驗異國風情。

高灘處指出，陽光運動公園有早期來自日本伊豆半島河津町的河津櫻花，已經在農曆春節期間陸續綻放中，目前開花已有5至6成，預估花期可至3月中，歡迎民眾前來欣賞，體驗初春浪漫氣氛。

高灘處提到，河津櫻在晝夜各展現不同的風貌，清晨時分呈現清新嬌嫩，夜幕低垂時又別有沉靜韻味。河津櫻花位於陽光運動園區入口至溪洲公園一帶，民眾漫步其中欣賞櫻花，恍如置身異國，短暫的拋開煩惱。