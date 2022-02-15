新北勞工局推一對一法令輔導 避免勞資爭議

新北市勞工局為保障勞工權益、增進勞資和諧，近年推出輔導中小企業符合法令規範，至事業單位實施「一對一法遵輔導」，實際了解事業單位執行勞動法令的困難，並提供具體改善建議，今年將以小型餐飲、零售、汽機車美容及維修業為重點輔導對象。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北轄內廠家多為中小型企業，僱用勞工數少，也欠缺專責人資，再加上對勞動法令認知不足，有些甚至誤信坊間不肖企管顧問公司的錯誤教學，導致發生勞資爭議。

陳瑞嘉舉例，光是排班一項，牽動的法令規定即包含(變形)工時、休假安排、輪班間隔休息、加班費計算等，若未能建立正確處理規則，頻遭勞工檢舉，勢必影響勞資和諧。

勞工局勞檢處有鑑於此，從2020年起推動「新北市勞資雙贏列車法令輔導計畫」，前2年以小型加盟店家、補習班、幼兒園及藥局為重點對象，總計已辦理超過5000場次法令輔導，協助業者改善勞動條件。

勞檢處表示，除加強宣導及法遵輔導，仍會針對容易違法的高風險行業來安排專案勞檢，受理陳情案件檢查，透過「輔導與檢查並重」方式，讓事業單位落實，保障勞工權益。

勞工局提醒，勞基法係規範勞動條件的最低標準，不因事業規模大小或僱用勞工人數多寡而有所不同，歡迎事業單位主動連結「新北勞動雲—法令遵循輔導」提出申請，勞檢處收件後將盡速指派專人聯繫。

勞工局表示，他們會與相關同業公會及職業工會攜手合辦宣導會，推廣「勞動法令不可不知」Line官方帳號，透過多元政策工具，增進事業單位對勞動法令的理解。