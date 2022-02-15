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北市東湖某健身房停運未退款 法務局收62件申訴案

中央社 / 台北15日電

Dream Fitness Club東湖店健身房終止營運，有消費者投訴未獲退款。台北市法務局今天說，目前已受理62件消費申訴案，現仍有570人未獲退款，已要求業者定期回報退款進度。

法務局今天發布消費警訊，指方舟健康事業有限公司所營的Dream Fitness Club東湖店健身房，遭消費者投訴遲未營運也未獲退款，近日還公告與連鎖健身房辦理會員承接轉讓。

由於Dream Fitness Club東湖店自民國109年底至110年初招募逾700名會員，法務局指出，台北市政府迄今已受理消費申訴案共計62件，已會同台北市體育局3度請業者到市府說明。

法務局說，業者稱因其不符建管法等相關法規，已停止此店營業計畫，且受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致無足夠資金可退款，目前積極籌措資金中。

對此，北市消保官已要求業者，向未完成退款的會員公告通知終止營運情形及後續退費辦法，並定期向北市府回報退款進度。

法務局說，目前業者已陸續退款近新台幣85萬餘元，但退款及籌措資金進度緩慢，現仍有570名會員未獲退款，尚待退款金額約197萬餘元。

因業者近日公告已和知名連鎖健身房完成協議、可承接會員，法務局表示，消保官已要求業者應充分向原會員揭示轉讓方案內容及相關限制，包括辦理期限、需向承接健身房新購教練課程並使用完畢後才可使用原有Dream Fitness Club東湖店購買教練課程，以及承接方不負責原入會費、月費及教練課程退費…等。

消保官提醒，消費者可依自身需求考量選擇承接方案或退款，若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行能否申請爭議款，以保障權益；若以現金方式購課者，則可向法院聲請核發支付命令。

消費者若選擇轉至同業健身房使用，消保官說，應注意申請期限及相關轉讓條款；若不接受轉讓方案，也可評估是否向法院聲請核發支付命令、起訴求償或向北市府申請消費爭議調解。

此外，聲請消費爭議調解若達和解共識，調解書於送法院核定後與法院確定判決有相同效力，但是否能獲得足額退款，須視業者有無財產可供強制執行。消費者若有疑義可撥打消費者服務專線「1950」諮詢。

健身 北市 消保官

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