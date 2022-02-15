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烏來設口腔醫療站延宕近兩月 原民局:牙醫公會作業不及

聯合報 / 記者李定宇劉懿萱／新北即時報導
新北市原民局上周五於烏來區公所2樓舉行聯繫會議。圖／新北市原民局提供
新北市原民局上周五於烏來區公所2樓舉行聯繫會議。圖／新北市原民局提供

新北市烏來區缺乏醫療資源，民眾下山就醫不便，造成原住民族口腔問題嚴重，烏來區部落受檢者研究發現當地齲齒經驗盛行率高達100%，新北市原民局去年11月即表示，將於今年1月底於烏來設置口腔醫療服務站，但至今未見。原民局表示，因牙醫公會作業不及，導致時間延期。

烏來區多為泰雅族原住民，由於飲食文化特性及當地缺乏醫療資源，族人多有落牙、口腔疾病或口腔癌等問題，當地齲齒盛行率高達100%，牙齒狀況主要以缺牙為主，缺牙率超過77%，活動假牙需求近60%，新北市原民局因此與新北市牙醫師公會協調，去年11月時就表示將於今年1月底於烏來設置口腔醫療服務站。

不料，目前口腔醫療服務站仍未設置完成，上周五新北市原民局與烏來區公所召開「原住民族業務工作聯繫會報」，會中提及口腔醫療服務站正由新北市牙醫師公會進行內部裝修，預計在3月份實際開站運作。

針對口腔醫療服務站可能延宕兩月才能開站，新北市原民局表示，原本排程估計1個月內即可完成設站，但之後聯繫發現牙醫師需更多時間準備，除了設站需求還有審核等程序，因此延到3月才有辦法設置。原民局也持續跟工會爭取牙醫師人力，希望增加開站天數、時段，服務更多需要幫助的族人。

烏來 牙醫

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