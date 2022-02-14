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有蛋吃的元宵節 新北林口「淑君阿姨」明天送4千顆蛋

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員蔡淑君明日上午將在服務處免費發送4000顆雞蛋。圖／新北市議員蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君明日上午將在服務處免費發送4000顆雞蛋。圖／新北市議員蔡淑君提供

全台缺蛋危機至今仍未解決，有民眾跑好幾家賣場卻搶不到一盒雞蛋農委會主委陳吉仲祭出相關補助措施，但預估3月中才能恢復正常供應。如同當初送口罩，如今「給蛋」也成為政治人物吸人氣的作法。新北市議員蔡淑君向鐵粉蛋農採購4千顆雞蛋，預告明天元宵節上午在服務處對外發送，1人可免費拿到8顆，預計有500人能受惠。

「蛋荒」席捲全台，原本輕易可購得的民生物資，如今變得奇貨可居，不少民眾買不到轉而向民代、地方政府陳情，大部分都只能抒發心聲，而沒有實質幫助，不過，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君替這些「民怨」找到出口，透過各種管道聯繫到認識的蛋行，拜託在這個「非常時刻」伸出援手。

蔡淑君今日於臉書PO文寫下，「來個不一樣的元宵節，明日上午10時30分，淑君~阿姨為大朋友準備新鮮又好吃的雞蛋」，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器」，總共有500組，發完為止，地點就在他的林口服務處門口，也希望大家感謝她的鐵粉「穎村蛋行」。

蔡淑君表示，這次第一波只能先買到4000顆，將毫無保留全部對外發送，希望能讓有些買不到蛋或是家中存貨已經吃完的民眾，短時間不用再為蛋而發愁，如果還有機會買到第二波雞蛋數量，將會持續發放，盼能幫忙到真正需要幫助的鄉親。

雞蛋 元宵節 農委會 陳吉仲 新北

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