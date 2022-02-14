有蛋吃的元宵節 新北林口「淑君阿姨」明天送4千顆蛋

全台缺蛋危機至今仍未解決，有民眾跑好幾家賣場卻搶不到一盒雞蛋，農委會主委陳吉仲祭出相關補助措施，但預估3月中才能恢復正常供應。如同當初送口罩，如今「給蛋」也成為政治人物吸人氣的作法。新北市議員蔡淑君向鐵粉蛋農採購4千顆雞蛋，預告明天元宵節上午在服務處對外發送，1人可免費拿到8顆，預計有500人能受惠。

「蛋荒」席捲全台，原本輕易可購得的民生物資，如今變得奇貨可居，不少民眾買不到轉而向民代、地方政府陳情，大部分都只能抒發心聲，而沒有實質幫助，不過，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君替這些「民怨」找到出口，透過各種管道聯繫到認識的蛋行，拜託在這個「非常時刻」伸出援手。

蔡淑君今日於臉書PO文寫下，「來個不一樣的元宵節，明日上午10時30分，淑君~阿姨為大朋友準備新鮮又好吃的雞蛋」，「大人1人8顆，響應環保，請自備盛裝容器」，總共有500組，發完為止，地點就在他的林口服務處門口，也希望大家感謝她的鐵粉「穎村蛋行」。

蔡淑君表示，這次第一波只能先買到4000顆，將毫無保留全部對外發送，希望能讓有些買不到蛋或是家中存貨已經吃完的民眾，短時間不用再為蛋而發愁，如果還有機會買到第二波雞蛋數量，將會持續發放，盼能幫忙到真正需要幫助的鄉親。