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台2線遷移台電管路 16日至3月12日夜間試挖將減車道

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
為解決台2線交通壅塞管線維護不易問題，新北市府將於2月16日起至3月12日每天晚上10時至翌日上午6時，進行道路試挖作業，屆時將縮減台2線往台北方向（竹圍捷運站至關渡橋之間）部分車道。圖／新北工務局提供
為解決台2線交通壅塞管線維護不易問題，新北市府將於2月16日起至3月12日每天晚上10時至翌日上午6時，進行道路試挖作業，屆時將縮減台2線往台北方向（竹圍捷運站至關渡橋之間）部分車道。圖／新北工務局提供

台2線淡水段常交通壅塞，為解決該路段管線維護不易問題，新北工務局受台電委託，辦理台電161千伏管路遷移，並訂於2月16日起至3月12日每天晚上10時至翌日上午6時，進行道路試挖作業，屆時將縮減台2線往台北方向部分車道，請用路人行經時遵從指示、小心慢行。

新工處指出，台2線道路分隔島下方現有管線複雜，其中包含台電161千伏管路，且該路段車流量大，一直以來要維護既有管線都非常不容易，因此這次特別藉由試挖了解台2線管線分佈情形，也利未來淡北道路施工埋設管線。

新工處說明，因管線與未來施作淡北道路工程之橋墩基礎會有衝突，為降低日後多處工作面同時施作對台2線的交通衝擊，由新工處先行辦理管線遷移工程，施工範圍為台2線往台北方向，自竹圍加油站附近（民權路88-5號）至關渡橋機車引道間約400公尺之道路。

新工處提醒，該路段試挖作業從2月16日起至3月12日每天晚上10時至翌日上午6時，屆時每次將占用1車道施作、範圍長50公尺，翌日上午恢復全線通行，請用路人行經該路段時多加注意現場指示牌面、減速慢行，造成不便敬請見諒。

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