台2線遷移台電管路 16日至3月12日夜間試挖將減車道

即使已經卸下瑞芳大寮保安宮主任委員一職，但每周老人共餐都還是能看到他的身影，人稱「總裁」的陳建川，不是真的「總裁」，卻足見他德高望重的地位，他是瑞芳區大寮保安宮開辦老人共餐的始祖，開辦五年多來讓不少長者都受到滿滿的關心和照顧，深獲好評。

2022-02-14 21:16