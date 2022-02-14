新北中和最大智慧綠色停車場開工 居民未來遊憩停車免煩惱

新北人口眾多，都會區停車成在地居民問題，新北市長侯友宜喊出四年內要完工30座智慧停車場，並持續擴增，其中中和最大錦和運動公園停車場昨開工，預計明年6月完工，屆時將提供541個停車位，盼舒緩周邊居民停車需求。

新北都會區人口稠密，停車空間成為在地重要問題，市府規劃四年內要完工30座智慧停車場，目前已完成平面式10座、立體式16座，剩下4座立體式停車場，則將於年底完工。另外，還有14場立體停車場正進行中。

新北昨舉行中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮，要打造中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場，侯友宜昨親自到場視察並指出，錦和運動公園占地約3萬3000平方公尺，鄰近雙和醫院及中和國民運動中心，且附近老舊公寓苦無足夠停車空間，違停狀況嚴重，解決停車問題刻不容緩。

侯友宜說明，該停車場將用智慧化方式興建，耗資6億7000萬元，預計提供541個停車位、4格機車位，可以期待在明年6月順利完工，以滿足運動休閒及附近居民的使用。

交通局停車管理科表示，很多停車場工程在招標都因原物料大漲及施工受阻而陷入困難，像這次錦和運動公園停車場最初以要在操場下建置單層停車場，但受限經費問題流標，後來將量體縮小，改在操場外地下兩層，並增加經費，才將工程成功標出去。另外，本來該區還有台電電纜無法遷移問題，後來以保護工法排除施工困難。

立委江永昌也說，民眾擔心最初設計的操場方案會造成居民運動危險，更會直接破壞公所才剛花上千萬整新的操場，在他強烈反應下，市府才重新更改設計，保留現有操場綠地。

侯友宜提到，中和另一座佳和運動停車場今年9月就能完工，屆時將帶來與錦和加起來共可為中和帶來821個停車位、104個機車停車位，滿足民眾停車需求。

交通局停車管理科統計，尚未完成的4座立體停車場包含忠孝國中地下停車場、新莊運動公園地下停車場、佳和公園地下停車場及綠湖公園地下停車場，都將於今年底完工。四年30座停車場總計經費為71億2019萬7357元，為新北帶來7503個停車格、3550個機車格。