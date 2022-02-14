快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和最大智慧綠色停車場開工 居民未來遊憩停車免煩惱

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
錦和運動公園停車場未來完工模擬圖，預計可為當地民眾提供541個停車位。圖／新北交通局提供
錦和運動公園停車場未來完工模擬圖，預計可為當地民眾提供541個停車位。圖／新北交通局提供

新北人口眾多，都會區停車成在地居民問題，新北市長侯友宜喊出四年內要完工30座智慧停車場，並持續擴增，其中中和最大錦和運動公園停車場昨開工，預計明年6月完工，屆時將提供541個停車位，盼舒緩周邊居民停車需求。

新北都會區人口稠密，停車空間成為在地重要問題，市府規劃四年內要完工30座智慧停車場，目前已完成平面式10座、立體式16座，剩下4座立體式停車場，則將於年底完工。另外，還有14場立體停車場正進行中。

新北昨舉行中和區錦和運動公園停車場開工動土典禮，要打造中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場，侯友宜昨親自到場視察並指出，錦和運動公園占地約3萬3000平方公尺，鄰近雙和醫院及中和國民運動中心，且附近老舊公寓苦無足夠停車空間，違停狀況嚴重，解決停車問題刻不容緩。

侯友宜說明，該停車場將用智慧化方式興建，耗資6億7000萬元，預計提供541個停車位、4格機車位，可以期待在明年6月順利完工，以滿足運動休閒及附近居民的使用。

交通局停車管理科表示，很多停車場工程在招標都因原物料大漲及施工受阻而陷入困難，像這次錦和運動公園停車場最初以要在操場下建置單層停車場，但受限經費問題流標，後來將量體縮小，改在操場外地下兩層，並增加經費，才將工程成功標出去。另外，本來該區還有台電電纜無法遷移問題，後來以保護工法排除施工困難。

立委江永昌也說，民眾擔心最初設計的操場方案會造成居民運動危險，更會直接破壞公所才剛花上千萬整新的操場，在他強烈反應下，市府才重新更改設計，保留現有操場綠地。

侯友宜提到，中和另一座佳和運動停車場今年9月就能完工，屆時將帶來與錦和加起來共可為中和帶來821個停車位、104個機車停車位，滿足民眾停車需求。

交通局停車管理科統計，尚未完成的4座立體停車場包含忠孝國中地下停車場、新莊運動公園地下停車場、佳和公園地下停車場及綠湖公園地下停車場，都將於今年底完工。四年30座停車場總計經費為71億2019萬7357元，為新北帶來7503個停車格、3550個機車格。

其餘14座立體停車場中，五權公園、錦和運動公園、長壽公園、幸福站、重陽公園、新北高工等6場正施工中，明年以後完工；溪北公園、忠孝公園、興華公園、信義公園、信義國小等5場目前為設計階段，工程待發包；蘆洲長安、鶯歌公八、永平國小等3場則為規劃中。

錦和運動公園停車場未來完工，預計可為當地民眾提供541個停車位。記者李成蔭／攝影
錦和運動公園停車場未來完工，預計可為當地民眾提供541個停車位。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右四）到場參與動土典禮，盼停車場完工能舒緩民眾停車需求。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜（右四）到場參與動土典禮，盼停車場完工能舒緩民眾停車需求。記者李成蔭／攝影

停車場 侯友宜 新北

延伸閱讀

支持侯友宜連任新北市長 連勝文：2022不贏怎有2024？

新北今+0 侯友宜：前遭匡列者目前全採陰

跟進北市微解封？ 侯友宜指春節至月底是重要觀察期

停車問題有解 中和錦和運動公園停車場開工

相關新聞

有蛋吃的元宵節 新北林口「淑君阿姨」明天送4千顆蛋

全台缺蛋危機至今仍未解決，有民眾跑好幾家賣場卻搶不到一盒雞蛋，農委會主委陳吉仲祭出相關補助措施，但預估3月中才能恢復正常...

櫻花、杜鵑接力綻放 北海岸花語溫泉季登場

春節過完，開始進入北海岸櫻花盛開的季節，而下個月開始，杜鵑花接力綻放，新北市溫泉觀光協會舉辦「北海岸花語溫泉季」，要邀請遊客來到金山、萬里溫泉區，郊遊、泡湯、賞花，感受花季繽紛的浪漫之旅。

從「心」出發 瑞芳「總裁」陳建川深獲好評

即使已經卸下瑞芳大寮保安宮主任委員一職，但每周老人共餐都還是能看到他的身影，人稱「總裁」的陳建川，不是真的「總裁」，卻足見他德高望重的地位，他是瑞芳區大寮保安宮開辦老人共餐的始祖，開辦五年多來讓不少長者都受到滿滿的關心和照顧，深獲好評。

還民眾安寧夜 汐止警強力取締改裝車輛

製造噪音的真兇，就是改裝排氣管的車輛，以及刻意拉抬引擎轉速的不良駕駛！汐止警分局前(12)日晚上會同環保局在大同路與樟樹一路口執行聯合稽查，稽查改裝排氣管30件、一般違規改裝14件、無照3件、酒駕1件、通緝1件，執行成效顯著！

路口人車爭道 汐止金龍市場前增號誌改善

汐止區金龍市場前的路口，之前因為沒有號誌，所以，一直以來都有人車爭道的情形，尤其假日買菜的人多很危險，所以，新北市議員白珮茹協助改善，現在路口號誌設置完成，也增加行人安紐，要讓通行的人車更安全。

改善久佔 汐止長興街路邊車格要收費

在汐止長興街二段居住人口越來越多，停車位一位難求讓民眾很困擾，之前鐵路橋下的路邊有位子停，不過，卻遭人長期佔用，所以，新北市議員廖先翔要求規劃路邊收費停車格，預計明(15)日起開始收費停車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。