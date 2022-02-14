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情人節127對登記結婚 新北有6對同性情侶喜成連理

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
在樹林戶所登記的王先生與陳先生，則是透過同事介紹認識，交往7年決定今日辦理結婚登記。圖／新北民政局提供
在樹林戶所登記的王先生與陳先生，則是透過同事介紹認識，交往7年決定今日辦理結婚登記。圖／新北民政局提供

今日是西洋情人節，不少新人特別選擇今日為結婚登記日，前年新北有264對選擇情人節結婚，去年因適逢春節假期，當天僅34對結婚生效。今年情人節雖適逢農民曆大凶，但仍有127對結成連理，包括異性121對，同性6對。戶政科長于英美表示，新北各戶所除設計5款新穎結婚書約外，也精心打造各種風格結婚拍照專區。

于英美指出，新北各戶所為祝福新人，除了花心思打造各種風格結婚拍照專區，還在婚禮小物下功夫，祝福新人幸福久久。其中淡水戶所以巨幅「ONLY YOU」文字搭配非你莫屬背板，還有童話馬車等計10款婚攝專區；土城戶所除了歐風庭園婚禮背板外，更打造旅遊風主題拍照區，設置世界知名地標，讓因疫情無法出國度蜜月的新人可以偽出國；三峽戶所則加碼送小金鏟子，祝福新人「緊產子」、永和戶所贈送新人幸福水果籃水果叉、以及汐止戶所的花開圓滿碗筷組、新店戶所「一鹿上有你沐浴組」、樹林戶所的「愛情保溫壺」等。

此外，5款結婚書約除可於登記當天在戶所領取外，新人也可至民政局官網自行下載使用。

在中和戶所辦理結婚登記的新人周先生，和老婆沈小姐是五專同班同學，畢業後兜轉15年，因為周先生一則生日祝福簡訊，才重新搭上線且擦出愛的火花，兩人在交往4個月後便決定閃婚，並挑214情人節完成終生大事。

在永和戶所結婚登記的新人涂先生與太太，則是公司不同部門的同事，因太太熱心幫忙搶到五月天演唱會門票，有了初步的交集，後來發現兩人都支持同一棒球隊，觀念與個性又契合，決定正式交往，因太太喜歡浪漫氣氛的節日，特別選擇在今天登記結婚，讓0214成為專屬兩人的愛情代碼。

永和戶所登記的另外一對魏小姐與何小姐，兩人是在臉書上認識，經常分享彼此日常，後續魏小姐身體出狀況住院，何小姐不但要上班還要照顧兩人一起養的兩隻貓，每天來回奔波沒有半點怨言，讓魏小姐深深感動，認知何小姐是能陪伴自己一生的伴侶，要好好珍惜，相知相惜走過8年，決定情人節這天在永和戶所辦理結婚登記，正式給彼此一個名份。

此外，在樹林戶所登記的王先生與陳先生，則是透過同事介紹認識，初次見面發現彼此家鄉都在花蓮縣秀林鄉，王先生是太魯閣族人、陳先生是阿美族人。而在認識過程中，相處起來自在融洽，就算吵架也沒有隔夜仇。回想交往7年裡，兩人「男能可貴」的相遇相知，相互扶持與照顧，因此決定今天辦理結婚登記，情定終生。

在永和戶政所登記的魏小姐與何小姐，透過臉書上認識，兩人相知相惜走過了8年，決定情人節辦理結婚登記，正式給彼此一個名份。圖／新北民政局提供
在永和戶政所登記的魏小姐與何小姐，透過臉書上認識，兩人相知相惜走過了8年，決定情人節辦理結婚登記，正式給彼此一個名份。圖／新北民政局提供

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