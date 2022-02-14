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疫情影響 新北勞資爭議調解案量連2年創新高

中央社 / 新北14日電

新北勞工局今天表示，受到COVID-19疫情影響，新北市近2年勞資爭議調解案量持續創新高；今年才剛過完農曆年，無薪假就增逾百人，呼籲勞工遇勞資爭議可申請調解確保權益。

新北市勞工局勞資關係科長盧志銘向中央社記者表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，新北市減班休息（無薪假）人數急劇攀升，近2年調解案量突破4700件，民國109年為4706件，去年更達到4720件，持續創新高。

他表示，民國109年COVID-19疫情發生時，民間業者多採關廠或歇業等方式因應，申請調解主要是在積欠工資及加班費；今年民間業者多以無薪休假及減少工時等方式，因應疫情所造成的衝擊。

他指出，經調解為勞工拿回許多應有的血汗錢，109年共爭取新台幣2億8000多萬元和解金，去年更高達3億278萬元。

他表示，今年仍持續受到疫情影響，1月是農曆過年前批發零售及旅宿業的旺季，但才剛過農曆年後就逐漸出現人力緊縮情形，新北市無薪休假人數已由783人增加到886人。勞工若遇有勞資爭議可申請調解，以確保權益。

勞工局發布新聞稿說明，勞資爭議處理法所訂「調解」是訴訟以外紛爭解決機制的一環，勞工局及委託民間的協會指派經驗豐富的獨任調解人，在勞雇雙方各自主張間尋求雙方可接受的方案。

勞工局指出，只要經調解成立，效力等同於爭議雙方當事人間的契約，相較於訴訟，除免負擔任何費用、迅速解決爭議，更能達到息訟止紛的結果。

疫情 勞工局 新北

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