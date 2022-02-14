監委究責「阿公店」釀疫情 北市府：嚴格定期稽查

監察院調查指出，萬華「阿公店」為去年疫情主要傳播鏈，但台北市政府長期未掌握店數且態度消極。台北市商業處今天說，北市府嚴格督導定期稽查管理，並要業者共守防疫措施。

監察院公布調查報告，監察委員林國明、王麗珍表示，去年本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，台北市萬華區「阿公店」茶室群聚事件為主要傳播鏈，台北市政府長期未能掌握實際家數，亟待檢討妥處；商業處除接獲檢舉外，對阿公店不會主動稽查，態度消極也有待改善。

對此，商業處今天發布新聞稿表示，經查萬華茶室等區域，北市府除不定期安排府級公安聯合稽查，針對公共安全、消防設備、食品衛生、噪音環境等項目查察外，警察局與商業處也不定時派員查察，並將查察結果通報北市相關單位依權責處理。

根據商業處自民國107年起迄今、近3年統計資料顯示，萬華茶室172家業者經查獲違規陪侍有14家（19件），已依八大自治條例命令停業並通報各局處理在案；另查獲有11家（15件）色情案件，依正俗專案以都市計畫法等裁罰新台幣320萬元在案。

針對監察院調查報告內容，商業處說，經查北市各類營業場所都已訂定營業場域有員工確診或有確診者足跡者的清消停業應變措施，且後續都依衛生主管機關規定處置方式處理，才可重新營業。

相關作為包括，查獲違規陪侍訂有停止違規營業及加強列管機制；違規正俗案件都依規定查察，最重處以斷水電；北市府將與國稅局研議建立橫向勾稽流程，主動要求商業登記；輔導萬華茶室業者依規定復業，與地方組織自律要求共同落實防疫。

商業處說，在本土疫情爆發後，為預防疫情擴散，北市府就以警察局基於治安顧慮考量，將列管的172家阿公店等茶室場所公告強制暫停營業。

同時，若查獲違規陪侍業者也依法裁處及命令停止違規營業，並明確行政處分流程及各階段執行法作業期程（斷水電）。經查近3年萬華茶室172家業者中，遭查獲違反正俗規定者有11家，1家已進入第二階段裁處斷水斷電，另10家於第一階段裁處後就未再違規，全數造冊列管2年，期滿未再違反才解除列管。

商業處說，因辦理商業登記和營業稅籍登記有密切配合勾稽的必要，2月下旬將邀財政部國稅局針對無法取得輔導、裁處對象及個資等案，請其協助配合登記辦理。

商業處表示，將持續針對萬華區業者做好防疫措施，並依中央規定滾動式修正防疫指引，和定期派員輔導稽查各營業場所執行防疫情形，違者依法裁處，統計自去年11月16日受理復業至今已有95家業者完成復業許可，從業人員也都完成接種2劑疫苗，並要求顧客須施打2劑疫苗。