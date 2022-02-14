情人、元宵節一起過 新北燈會感受佳節氣氛

今日是西洋情人節，明日也將迎接俗稱小過年的元宵節。新北除了燈會可以感受節慶氣氛，民政局還推薦許多奉祀月老的廟宇，比如板橋慈惠宮、三重先嗇宮都很靈驗，單身者不妨在情人節這天，向月老祈求好姻緣。

民政局長柯慶忠表示，習俗上春節期間到正月十五日，元宵節過後才算過完年，恰好今明兩天連著情人節及元宵節兩大節日，正適合到新北燈會7大燈區感受節慶氣氛。無法來到現場的民眾，也可於今晚6點觀看直播，並在新北民政保平安直播貼文，留言並有機會抽中限量50條新北月老紅線。