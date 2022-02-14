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情人、元宵節一起過 新北燈會感受佳節氣氛

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
無法來到現場的民眾，也可於今晚6點觀看直播，並在新北民政保平安直播貼文，留言並有機會抽中限量50條新北月老紅線。圖／新北民政局提供
無法來到現場的民眾，也可於今晚6點觀看直播，並在新北民政保平安直播貼文，留言並有機會抽中限量50條新北月老紅線。圖／新北民政局提供

今日是西洋情人節，明日也將迎接俗稱小過年的元宵節新北除了燈會可以感受節慶氣氛，民政局還推薦許多奉祀月老的廟宇，比如板橋慈惠宮、三重先嗇宮都很靈驗，單身者不妨在情人節這天，向月老祈求好姻緣。

民政局長柯慶忠表示，習俗上春節期間到正月十五日，元宵節過後才算過完年，恰好今明兩天連著情人節及元宵節兩大節日，正適合到新北燈會7大燈區感受節慶氣氛。無法來到現場的民眾，也可於今晚6點觀看直播，並在新北民政保平安直播貼文，留言並有機會抽中限量50條新北月老紅線。

民政局表示，新北燈會展期至2月28日，園區重要出入口皆設置防疫站，入園賞燈民眾請全程配戴口罩、實聯制、量測體溫、手部消毒，展區內禁止邊走邊吃，且每日閉展後也會清消作業，讓民眾安心賞花燈。

今日是西洋情人節，明日也將迎接俗稱小過年的元宵節。新北除了燈會可以感受節慶氣氛，民政局還推薦許多奉祀月老的廟宇，比如板橋慈惠宮、三重先嗇宮都很靈驗。圖／新北民政局提供
今日是西洋情人節，明日也將迎接俗稱小過年的元宵節。新北除了燈會可以感受節慶氣氛，民政局還推薦許多奉祀月老的廟宇，比如板橋慈惠宮、三重先嗇宮都很靈驗。圖／新北民政局提供

新北 燈會 元宵節 情人節

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