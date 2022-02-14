改善久佔 汐止長興街路邊車格要收費

在汐止長興街二段居住人口越來越多，停車位一位難求讓民眾很困擾，之前鐵路橋下的路邊有位子停，不過，卻遭人長期佔用，所以，新北市議員廖先翔要求規劃路邊收費停車格，預計明(15)日起開始收費停車。

保長里長賴添福指出，在汐止長興街二段長時間都有車子久停、不然就是有廢棄車久佔的情形，就有民眾反應公平性及景觀的問題，現在畫成收費停車格之後，第一個是流動性可以增加，第二個是廢棄車會越來越少、甚至完全不見，這也是經過半年多來跟里民溝通的結果，里民大部分也能接受收費停車，這幾天就要開始實施了，也希望收費之後，整個環境更好，也讓大家都能公平停車。

新北市議員廖先翔表示，長興街二段原本沿線都沒有畫線，如果民眾的車子停了一、二年，也是無法做處置，所以，長期以來過去這裡車子的流動性很差，都停的非常的久，有久佔的情況，造成周邊民眾，下班回來都找不到停車位，得要停到很遠的地方，因此，在使用者付費的原則下，讓大家都有公平停車的機會，收費不是目前，管理才是目的，所以，這邊是住宅區，在與附近民眾溝通畫設車格後，也用比較優惠的費率來讓民眾停車。

廖先翔指出，這邊的收費費率是從早上八點到晚上六點，每四個小時收費三十元，所以，一般上班族早上八點以前出門，可能晚上六點多回到家的時候，如果有車位停的話，原則上是不會收費，而收費也是只要星期一到五，六日及例假日都是不收費的。