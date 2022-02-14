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路口人車爭道 汐止金龍市場前增號誌改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍市場前的路口，新北市議員白珮茹協助改善，現在路口號誌設置完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍市場前的路口，新北市議員白珮茹協助改善，現在路口號誌設置完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍市場前的路口，之前因為沒有號誌，所以，一直以來都有人車爭道的情形，尤其假日買菜的人多很危險，所以，新北市議員白珮茹協助改善，現在路口號誌設置完成，也增加行人安紐，要讓通行的人車更安全。

北峰里長陳南海說，在中興路、民族六街路口因為金龍市場剛好在旁邊，六日來來往往過馬路的人很多，其中發生車禍的次數真的很高，尤其晚上下班時間，大概二、三天就一次車禍，車禍受傷的人很多，實在危險，所以，請議員白珮茹協助，現在紅綠燈已經設置完成，平時都是閃燈，行人要過的話可以按鈕，讓汽機車、行人都安全。

新北市議員白珮茹表示，金龍國小、金龍市場的路口，假日的時候採買的人潮很多，不論是行人或是經過的車子很多，就會發生人車爭道的狀況，所以，在多次的會勘，里長也非常關心，現在路口已經增設了號誌，讓假日採買或是下班尖峰時間，出入都比較安全。

車禍 汐止 新北

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