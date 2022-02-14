台北第一果菜承銷門檻調高 成立自救會攤商訴：要逼死誰？

第一果菜及萬大批發中繼市場預計近期將完工啟用，北農卻拉高承銷人資格門檻，4成承銷人恐遭淘汰，引發571名承銷人成立自救會。有承銷人苦訴，要逼死誰，以前賣菜可以賺錢，現在賣菜只能餬口；北農表示，經各公協會取得共識後，將承銷門檻調改為400公斤或1萬元，且僅需符合其中一項標準即可，也將每季通知輔導無法達標的業者。

台北第一果菜批發市場甲乙丙承銷人今成立自救會，甲乙丙承銷人共926人，已有571人連署表達不滿，現場更聚集數十名攤商冒雨舉牌抗議。

自救會指出，過去108年度管理規章，每日銷售均量達300公斤或銷售4000元，如今提高門檻改為每日銷售均量達400公斤或銷售1萬元標準，才能使用位置，漲幅明顯，衝擊到許多人已經做 2、3代的生意。

有承銷人表示，北農提高承銷門檻，又逢近兩年疫情肆虐，「北農要逼死誰，以前賣菜可以賺錢，現在賣菜只能餬口，這是要我們去死是不是。」

另外，萬華一果零批場蔬果承銷人包含有位置使用權甲、乙、丙種承銷人，及無位置的丁種承銷人。自救會表示，新規章將「甲、乙、丙種」改為「甲、乙、丙位」後，等同於讓丁種承銷人可以取得位置，質疑有圖利之嫌。

北農表示，已於111年1、2月份辦理一市場簽訂協議書及抽籤的承銷人，包含一市場蔬菜551人、水果375人，除放棄、死亡者各一名，已全數完成，並無訴求所稱剝奪現有承銷人權益或圖利他人。

北農表示，原規範平均交易量500公斤或1萬2500元，經清查統計承銷人於零批場有使用位置，正常承銷交易者大部分符合此標準，在110年12月17日與各公協會取得共識後，將承銷門檻調降為400公斤或1萬元，且僅需符合其中一項標準即可，更納入遇重大災害、疫情或其他不可抗力因素時，保留承銷標準彈性，也將每季通知輔導無法達標的業者。

另外，自救會質疑，北農僅為台北市政府委託的管理公司，無權自訂規章要求承銷人遵守，更質疑北農曾舉行的協調會包含許多非攤商的會員，因此要求重啟協商。