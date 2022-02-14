還民眾安寧夜 汐止警強力取締改裝車輛

製造噪音的真兇，就是改裝排氣管的車輛，以及刻意拉抬引擎轉速的不良駕駛！汐止警分局前(12)日晚上會同環保局在大同路與樟樹一路口執行聯合稽查，稽查改裝排氣管30件、一般違規改裝14件、無照3件、酒駕1件、通緝1件，執行成效顯著！

2月12日晚上汐止分局於9-01時執行署頒取締酒駕勤務，10時至12時並搭配環保局在大同路與樟樹一路口執行聯合稽查，只要車輛所使用的排氣管非原廠或未經噪音審驗合格，在深夜22點到6點行駛在道路上者，都會依違反噪音防制法規定由環保局取締告發，罰金從3千元到3萬元不等，依次累加，12日共計稽查改裝排氣管30件、一般違規改裝14件、無照3件、酒駕1件、通緝1件！

汐止分局分局長林詮峰表示，呼籲各位車主要有同理心，也許您不曾失眠、 也許您家中沒有小孩或老人， 不曾在半夜被響亮的噪音車輛驚醒，但您可知道？這是非常痛苦且惹人嫌惡的事情，請多為他人著想，還社會一個安寧的夜晚， 千萬不要使用未經審驗合格的排氣管，也不要刻意在住宅區拉抬引擎轉速，給民眾安寧夜！