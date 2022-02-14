從「心」出發 瑞芳「總裁」陳建川深獲好評

即使已經卸下瑞芳大寮保安宮主任委員一職，但每周老人共餐都還是能看到他的身影，人稱「總裁」的陳建川，不是真的「總裁」，卻足見他德高望重的地位，他是瑞芳區大寮保安宮開辦老人共餐的始祖，開辦五年多來讓不少長者都受到滿滿的關心和照顧，深獲好評。

這天又是一如往常共餐中午了，常常在人手就不足時，陳建川就當起送餐員，將志工做好的便當送到不方便到現場的長者家中，因為總裁的好人緣，也讓每次的共餐不乏有各地熱情贊助菜色或是經費，跟陳建川認識多年的好友，也盛讚他的好人緣，還有以人為本，打從心底關心地方

原本在外地工作的陳建川，本著關懷感恩的心為起點，民國78年轉換跑道開起生命禮儀社，用最誠心和最完善的服務來處理往生者的身後事，將傳統中式禮儀流程做到一條龍客製化服務。

才放下剛講完的電話，另一頭手機又響起，即使已經將禮儀公司交給第二代來經營，但他還是閒不下來，每天都到辦公室報到，現在全家人都投入在禮儀社的事業，對於各項細節很有耐心的叮嚀及從旁輔佐。

秉持著「永續經營」、「信用為本」、「專業服務」三大宗旨來服務大眾，因為他深知自己家族是在幫人圓滿身後事，所以必須謹慎且隆重。陳建川的兒子陳聖達說，深知因時代變遷，各項宗教禮儀式皆去蕪存菁，禮儀形式日新月異，所以也不遺餘力在殯葬行業持續發展創新，朝著讓生命有尊嚴，往生有品質的目標邁進。

人生剛過一甲子的陳建川，子孫承歡膝下，兒孫滿堂，其實陳建川也並非像大家看到現在的光鮮亮麗，一開始也是白手起家，辛苦過一段時間，所以他看到很多辛苦的人特別有感觸。

陳建川一直以來抱持著知福惜福，因為懷著感恩的心情，所以發願有能力之虞要來回饋地方，只要有較弱勢的民眾，付不出喪葬費，他都願意無償幫忙辦到好，陳建川說，只要事情能圓滿就好，看到家屬放心的表情，也讓陳建川更加堅定助人之路一定要繼續下去。

由於看過太多死別的畫面，讓陳建川深刻體會，人生就只有短短數十載，親人轉眼就不在身邊，所以要好好把握人生，行有餘力之時他還投入地方廟宇的管理，一手開辦保安宮的老人共餐，透過老人共餐，他更能關心到地方上的長者；另外，他也造掏腰包贊助其他里的共餐。

陳建川說，要做就要最到位，自己的家鄉自己照顧。

除了能將家族事業做得有聲有色，還能熱心公益議題，更身兼老人會理事長，希望能全方位將地方長者照顧好，讓在外打拼的年輕人無後顧之憂。能夠如此義無反顧的放手去開啟他的斜槓人生，陳建川最感謝的人就是自己另一半的任勞任怨，願意一直把小孩帶著跟在他身邊打拼事業才有如今的事業有成。

辦公室牆面滿滿的感謝狀，都是各單位對於陳建川善行義舉的表彰，私底下的他更是長期關心地方社福機構的需求，給予最適切的幫助，不只是對長者的關心，對於國家未來棟樑也是。

陳建川說，這是他覺得應該做得，如果可以引起共鳴，讓地方有能力的人一起來做公益，將善的循環持續下去，這個社會將更加和諧有愛。