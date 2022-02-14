櫻花、杜鵑接力綻放 北海岸花語溫泉季登場

春節過完，開始進入北海岸櫻花盛開的季節，而下個月開始，杜鵑花接力綻放，新北市溫泉觀光協會舉辦「北海岸花語溫泉季」，要邀請遊客來到金山、萬里溫泉區，郊遊、泡湯、賞花，感受花季繽紛的浪漫之旅。

新北市溫泉觀光協會理事長游忠義指出，北海岸櫻花總數逾15萬株，每年1-2月份最先綻放，接著開放的為多重花瓣的「八重櫻」及粉色的「吉野櫻」，櫻花花期自1月延續。2月底花期接下來為杜鵑。杜鵑又名「映山紅」，花語是天真、愛情與誠信。映山紅的意象，是當見到滿山杜鵑盛開，就表示愛情降臨了。北海岸道路沿線如台2線、北28、北28-1鄉道等處種植10萬株各式杜鵑，目前已陸續綻放，預計花期至3月底，歡迎大家來金山萬里溫泉區，感受愛情降臨的杜鵑之美，一起郊遊泡湯賞花，享受浪漫之旅。

北海岸花語溫泉季開幕活動上，新北市溫泉觀光協會邀請親子一同來到金山的中山溫泉公園，手作DIY作品，還邀請到知名的表演團體來表演火舞，要讓來到金山、萬里溫泉區泡湯、旅遊的大小朋友，感受北海岸湯泉的魅力，與精彩絕倫的震撼演出。

此外交通部觀光局的超級任務組組長「喔熊」也來到開幕儀式現場，熱情的邀請民眾來金山、萬里溫泉區泡湯賞花小旅行，體驗世界六種名泉湯浴，旅行賞花、吃美食，讓泡湯行程不單調，同時觀賞繁華接力盛開的百花美景。