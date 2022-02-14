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民代跑攤解禁？柯文哲：重點在敬酒 再觀察要放寬再說

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
先前禁止議員跑攤，是否解禁？柯文哲今表示，不准議員跑攤是中央的命令，不是他的命令，不過今天就先宣布第一批解封範圍，看個幾天沒問題，要再放寬再跟大家講。圖／北市府提供
先前禁止議員跑攤，是否解禁？柯文哲今表示，不准議員跑攤是中央的命令，不是他的命令，不過今天就先宣布第一批解封範圍，看個幾天沒問題，要再放寬再跟大家講。圖／北市府提供

台北市長柯文哲今天宣布明起微解封，對於先前禁止議員跑攤，是否解禁？柯文哲今表示，不准議員跑攤是中央的命令，不是他的命令，不過今天就先宣布第一批解封範圍，看個幾天沒問題，要再放寬再跟大家講。

柯也說，議員跑攤重點就是吃飯的時候能不能敬酒，就是革命分階段，今天先這樣就好，隔個幾天，要再放寬再跟大家講。

柯文哲表示，議員跑攤問題，原則實務上，群聚吃飯還是傳染風險最高，不過就照之前說的，就是逐步解封，今天已經宣佈學校、老人共餐、動物園等微解封，就再看個幾天，這種不准議員跑攤，也是中央的命令，重點是能不能敬酒，就是革命分階段，隔個幾天，要再放寬再跟大家講。

至於影城微解封開放飲食，柯文哲說，戲院原則上先開放飲食，就把它比較為餐廳，因為戲院吃東西，至少不會起來敬酒，不會跑來跑去，所以戲院飲食視同餐廳，原則上明天起開放，就是可以坐著飲食。

柯文哲 微解封

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