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影／微解封新北不跟 柯文哲：兩周沒社區感染不需太多限制

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
新北市長侯友宜表示暫不跟進，柯文哲今天表示，每個縣市首長有他自己的想法與戰略，我是沒有什麼意見。圖／北市府提供
新北市長侯友宜表示暫不跟進，柯文哲今天表示，每個縣市首長有他自己的想法與戰略，我是沒有什麼意見。圖／北市府提供

北市柯文哲今天宣布逐步微解封，不過新北市長侯友宜表示暫不跟進，柯文哲今天表示，「每個縣市首長有他自己的想法與戰略，我是沒有什麼意見，不過在台北，盡量在防疫與市民生活中間取一個平衡。」若兩周沒有社區感染，也不需要給老百姓太多不必要限制。

春節連假結束後，北市府觀察這八天，儘管有7例本土確診，但都是已經被圈起來的匡列對象，柯文哲今天宣布明天起，台北市逐步微解封，柯文哲說，疫情新常態還是盡量讓市民過正常生活，在這樣的目標下，北市會依照疫情變化調整。

柯說，新常態很重要精神，就是應變速度要快，若北市兩週沒有社區感染，也不需要給老百姓太多不必要限制，防疫太嚴或太鬆，防疫與經濟之間，應該儘量取得平衡。至於每個縣市首長有他的想法與戰略，我是沒有什麼意見，不過在台北，盡量在防疫與市民生活中間取一個平衡。

柯文哲 疫情 北市 微解封

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