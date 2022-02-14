疫情影響...猴硐唯一小七熄燈 遊客不便、在地人叫苦

新北市瑞芳區猴硐僅有的超商7-11昨晚熄燈，今天起不再營業，不只遊客少了補給據點，當地民眾更是叫苦不已，因為過去可以到小七ATM領錢或寄收包裹，以後都得大老遠跑到瑞芳市區。

新北市瑞芳區猴硐退休老礦工周朝南和幾個同伴，共同打造猴硐礦工文史館，成立數年慢慢建立口碑，結合猴硐貓村、煤礦博物園區等觀光資源，推升猴硐旅遊風潮。

兩年前有業者在猴硐火車站前租店面經營7-11，超商進駐後帶給民眾諸多方便。但因冬季天候不佳，加上近兩年受疫情影響，猴硐遊客減少，業者疑因不堪虧損，苦撐到昨天結束營業。

周朝南感嘆「天公伯啊，您那Ａ庶愛創治（台語，那麼愛捉弄）」，猴硐有名列世界六大貓村的貓村，加上政府花數億元打造煤礦博物園區，還有數十名台灣最後礦工硬撐營運的全國礦工文史館，全體礦工人、猴硐人使出渾身解数，維持猴硐觀光，沒想到仍然無法挽留猴硐唯一的7-11。

周朝南說，小七對觀光客來說，是購買各種食品、商品和用品的補給站，但對在地人來說，是解決領錢、寄包裹、收包裹和影印的好幫手。現在小七關了，遊客還可以到柑仔店買東西，但本地人就麻煩了，以後想領錢或寄收包裹，都得大老遠跑到瑞芳市區。

新北市瑞芳區猴硐僅有的超商7-11昨晚熄燈，今天起不再營業。圖／周朝南提供