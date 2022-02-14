北市擬漲停車費挨批 停管處：99％格位不受影響

台北市長柯文哲為解決車輛久占車格問題，有意調高停車費率，未來北市公有停車場及路邊停車費最高150元。北市議員游淑慧今表態反對，批市府近2年的誇張措施，「搶人民荷包、補業者錢袋」。北市停管處長李昆振強調，修正上限不代表實際會漲價，「目前超過99％格位都將維持現況收費費率，不受自治條例通過影響」。

台北市政府日前預告修正台北市公有停車場收費費率自治條例條文草案，在原先最高每小時60元的費率上，新增80元、100元、120元及150元等4種費率。

北市交通局今緊急召開臨時記者會說明，停管處長李昆振表示，現況收費標準為民國85年訂定，費率為10元至60元，至今已超過25年未修正，此次修正主要是參考民間費率，並減少法規修正頻率，才增加上述4種費率的級距。

針對北市路邊汽車停車格數量、使用率及占比，停管處說明，目前1小時20元的路邊車格數有12376個，使用率62.63％、占25.20％；1小時30元格位有9233個，使用率65.42％、占18.8％；1小時40元格位有4351個，使用率72.19％、占8.86％；1小時50元格位有769個，使用率69.79％、占1.57％；1小時60元格位有180個，使用率84.61％、占0.37％。

停管處管轄的路邊停車場總計288處，包含立體及地下停車場有123處、橋下停車場16處、平面停車場149處。停管處表示，除峨眉立體停車場及松山高中地下停車場，因應假日周邊情況，停車場需求較高時段，臨停費率達每小時60元外，其餘停車場平假日時段，費率均低於60元。

另基於交通管制考量，抑制私人運具使用，信義計畫區在跨年、聖誕節，或舉辦年貨大街、燈會等大型活動期間，周邊停車場在活動期間的停車費率才會調整為每小時60元。

李昆振強調，法規通過後不會影響現有停車格費率，目前路邊停車格位超過99%均未達現況收費費率上限，因此都將維持現況收費費率，不會因收費自治條例通過而有影響。

至於已達收費費率上限的車格，李昆振表示，將依周邊停車狀況及整體停車情形檢討，並以循序漸進方式調整，不會直接調整至最高費率。若使用狀況良好且無嚴重排隊情形，就不會因收費自治條例通過而調漲，而常態性停車費率則維持現況不調整。