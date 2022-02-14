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看不懂防疫資訊恐成破口 新北宣導屠宰場移工靠LINE

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處針對屠宰場67名移工，加強查核防疫管理，不僅宿舍分倉分，定期逐層逐室清消，還成立通訊群組，使用多國語言宣導，降低染疫風險。圖／新北動保處提供
新北動保處針對屠宰場67名移工，加強查核防疫管理，不僅宿舍分倉分，定期逐層逐室清消，還成立通訊群組，使用多國語言宣導，降低染疫風險。圖／新北動保處提供

國內疫情持續延燒，新北日前才因桃機西提、亞旭電腦傳播鏈，導致嘉聯益電子廠移工確診，一下炸出十幾名確診。新北勞工局上周才稽查訪視聘僱移工50人以上的宿舍，動保處也針對屠宰場67名移工，加強查核防疫管理，不僅宿舍分倉，定期逐層逐室清消，還成立通訊群組，使用多國語言宣導，降低染疫風險。

國內疫情持續延燒，新北去年6月底泰山區新北市家禽運銷合作社曾有外籍移工確診，有了前車之鑑，為動保處對屠宰場移工加強查核防疫，目前場內區內67名移工皆有完整疫苗接種。此外，動保處與移工成立通訊群組隨時宣導最新防疫消息，同時每晚到場加強查核屠宰場，保障產業安全。

新北市動保處表示，新北家禽運銷合作社為供應大台北地區重要的家禽消費市場之一，共有9條屠宰線，每日屠宰家禽3萬多隻，如遇節日屠宰量可達4萬多隻。新北近期因嘉聯益電子廠移工確診，動保處依農委會批發市場防疫管理指引，日夜稽查場內從業人員應配戴口罩及遵守防疫規定，與移工仲介公司、場內從業移工及翻譯老師成立LINE通訊群組，使用多國語言宣導最新防疫資訊。

移工管理者林先生表示，移工皆為越南籍，有時對國內防疫資訊難免會有語言上資訊落差，不過透過群組，在宿舍張貼多國語言海報宣導，也有翻譯老師即時線上翻譯，讓每位移工皆得知防疫重要性。此外，屠宰場內上工移工皆有完整疫苗紀錄，移工每日上工前皆會量測體溫，宿舍分倉分流並定期逐層逐室清消，降低染疫可能性。

動保處噴霧式消毒車場內全面清消。圖／新北動保處提供
動保處噴霧式消毒車場內全面清消。圖／新北動保處提供

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