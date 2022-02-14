看不懂防疫資訊恐成破口 新北宣導屠宰場移工靠LINE

國內疫情持續延燒，新北日前才因桃機西提、亞旭電腦傳播鏈，導致嘉聯益電子廠移工確診，一下炸出十幾名確診。新北勞工局上周才稽查訪視聘僱移工50人以上的宿舍，動保處也針對屠宰場67名移工，加強查核防疫管理，不僅宿舍分倉，定期逐層逐室清消，還成立通訊群組，使用多國語言宣導，降低染疫風險。

國內疫情持續延燒，新北去年6月底泰山區新北市家禽運銷合作社曾有外籍移工確診，有了前車之鑑，為動保處對屠宰場移工加強查核防疫，目前場內區內67名移工皆有完整疫苗接種。此外，動保處與移工成立通訊群組隨時宣導最新防疫消息，同時每晚到場加強查核屠宰場，保障產業安全。

新北市動保處表示，新北家禽運銷合作社為供應大台北地區重要的家禽消費市場之一，共有9條屠宰線，每日屠宰家禽3萬多隻，如遇節日屠宰量可達4萬多隻。新北近期因嘉聯益電子廠移工確診，動保處依農委會批發市場防疫管理指引，日夜稽查場內從業人員應配戴口罩及遵守防疫規定，與移工仲介公司、場內從業移工及翻譯老師成立LINE通訊群組，使用多國語言宣導最新防疫資訊。