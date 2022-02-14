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台北燈節擠爆人潮 消保官查攤商5家不合格 輔導已改善

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供
台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供

台北燈節今年首度移師士林舉辦，為了搶救士林商圈，北市府推動「市場攤販精進計畫」，要讓士林夜市再出發，台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。

北市法務局表示，為幫民眾的消費權益把關，放心賞燈迺夜市，活動開幕首周末，士林夜市商圈湧入大量人潮，攤商出現排隊人龍，北市市場處偕同法務局消保官、警察局、環保局等單位於燈會活動展期內加強聯合稽查。

這次的稽查重點，包括攤販商品標示、價格及分量，要求張貼在攤位上，並查核各攤營業環境是否清潔、擴大擺攤、違規設攤等，活動首周平均每日查核約130家次，消保官針對商品價格標示共計勸導5家攤商，皆改善完畢。

法務局表示，今年台北燈節活動至2月20日，這幾天士林夜市人潮又重回巔峰時期，北市府會於活動展期內加強稽查，要求攤商價格及份量透明、營業環境清潔、取締違規設攤，保障消費者權益。

消保官指出，為了吸引消費者放心來夜市享用美食及遊玩，除了燈會活動的吸引，商圈仍應持續營造良好的消費環境，盼攤商不要因為人潮增加就忽略品質或藉機哄抬價格，以擺脫坑殺遊客印象，疫情期間口罩亦應如實配戴於口鼻，全面提升乾淨衛生形象兼顧消費者權益。

台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供
台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供
台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供
台北燈節登場首周，北市消保官及相關局處也到士林夜市聯合稽查攤商是否標價、分量透明、違規設攤等，結果勸導5家攤商，目前已完成改善。圖／北市法務局提供

夜市 北市 消保官

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