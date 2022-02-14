零批場位置協議遭批黑箱 北農：未剝奪承銷商權益

台北農產運銷公司設批發市場零批場位置使用協議書，有承銷商質疑黑箱作業，今天成立自救會並呼籲重啟談判；北農表示，承銷商交易量達標即可續用，未剝奪現行者權益。

第一果菜批發市場甲乙丙承銷商今天舉行成立自救會記者會，認為第一果菜及萬大漁類批發市場中繼市場預計近日完工啟用，但北農要求每日承銷量達400公斤或銷售額新台幣1萬元才可使用的新規，恐淘汰約4成的甲乙丙零批場承銷商。

自救會認為，北農民國110年版的「零批場使用管理規章-修正草案」，與不具代表性的對象達成共識，黑箱作業嚴重侵害甲乙丙承銷商（零批商/批發商）的權益並圖利他人。

自救會長、水果承銷商劉炎坤指出，自己先前多次要求青果公會要開會說明卻未獲回應，直到今天要開記者會，公會才發公開信說已於去年12月17日和北農達成協調共識，但公會事前都沒問過大家相關內容，也無此權利代表所有人的意見，如此公會如何讓人信任。

劉炎坤表示，現今的零批場位置已使用48年，大家都有時代背景和土地使用權，具有合法地位，但北農卻未體諒大家的困境，於去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴峻時期提高標準、訂立新規章，嚴重侵害大家權益。

一名女承銷商也表示，未來零批場位置大小是依承銷商的高低價格申請，剝奪大家原有位置，但眾人過去48年和北市府都是長期、無限期的合作關係，而非契約關係，北農如今要大家簽協議書，明顯剝奪權益，玩文字遊戲、太過惡質。

還有女蔬菜業者說，北農說已和五大公協會歷經9次協議，但憑什麼這些人能決定大家生死，且既得利益者理應做迴避，如今北農將市場營收問題轉嫁到業者身上，太過分了，強烈要求北農應做公開透明的協調和重啟談判。

到場支持的台北市議員徐立信表示，大家都是為生計而站出來，由於疫情影響批發市場交易量，北農在此困難之際又要提高制度規定，對承銷商真的不公平，許多人是一家三代在此工作，呼籲應公開透明、停止黑箱。

民進黨台北市中正、萬華區市議員擬參選人洪婉臻表示，自己就是艋舺菜市場長大的小孩，特別理解大家的辛苦心聲，盼北農和北市府能公開透明處理、重新協調。

現場數十人高呼「重啟談判、公開透明、拒絕黑箱」口號。

北農稍晚透過新聞稿回應表示，台北市果菜批發市場由北市府依農產品交易法委託北農經營管理，並簽訂一定期限行政管理契約（每3年一約），批發市場相關管理規範的訂定及修正均依法定程序經北市府核備後公告施行。

針對零批場位置使用人48年來並無簽訂合約，也未針對零批位置收取任何租金、管理費等，北農說，其訴求所稱的管理費是指所有承銷商（包含沒有零批位置者）及供應人於批發市場因交易所需繳納1.5%的交易管理費，並非零批場位置使用費。

北農指出，現有登記在案承銷商共2863人，每日平均交易量2300噸，交易金額約7000萬元，分配零批場位置者計1176人。

另承銷門檻部分，原規範平均交易量500公斤、銷售額1萬2500元，經清查統計承銷商於零批場有使用位置，正常承銷交易者大部分符合此標準。

北農說，去年12月17日與各公協會協調並取得共識後，將承銷門檻調降為400公斤或1萬元，且僅需符合其中一項標準即可，更納入遇重大災害、疫情或其他不可抗力因素時，將視情況浮動調整承銷門檻，保留承銷標準彈性，也會對無法達標的業者每季通知輔導。

北農強調，具備承銷商資格者得申請零批位置使用權，是依照零批場當初設立目的，重申零批位置使用人只要具備承銷商資格，達一定交易量即可繼續使用，不會剝奪現行使用人權益。

同時，北農今年1、2月辦理第一市場簽訂協議書及抽籤承銷商，第一市場蔬菜551人、水果375人，除放棄、死亡者各1人，已全數完成，並無訴求所稱剝奪現有承銷商權益或圖利他人情形。

北農指出，對於使用人因故無法繼續經營情形，得依相關程序由親屬、配偶或助理人繼續使用，這次修正也加入原先沒有的申訴管道，即涉及零批位置收回爭議時，可透過申訴委員會提出救濟，委員會成員除公司代表外，更包含蔬菜、青果公會等代表，充分顧及承銷商應有權益。