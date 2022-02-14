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北市擬漲公有停車費 停管處：99%格位不受影響

中央社 / 台北14日電

北市停管處擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，停管處重申，不會一次調到最高，常態性停車費率也維持現狀，而已達費率上限的格位若周轉率良好也不會漲，民眾不必擔心。

台北市政府日前預告修正台北市公有停車場收費費率自治條例條文草案，在原先最高每小時新台幣60元的費率上新增80元、100元、120元及150元等4種費率。

交通局今臨時召開記者會說明。停管處表示，現況收費標準為民國85年訂定，費率為10元至60元，已逾25年未修正，本次修正主要是參考民間費率，並考量減少法規修正頻率，才增加80、100、120、150元等4種級距。

停管處指出，法規通過後不影響現有停車格費率，目前路邊停車格位超過99%均未達現況收費費率上限，該等格位均將維持現況收費費率，不會因收費自治條例通過而有影響。

至於已達收費費率上限的格位，停管處表示，依周邊停車狀況及整體停車情形檢討，並以循序漸進方式調整，不會直接調整至最高費率，如使用狀況良好且無嚴重排隊情形，不會因收費自治條例通過而調漲，民眾無需擔心；而常態性停車費率均維持現況不調整。

北市 停車場

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