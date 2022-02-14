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停車問題有解 中和錦和運動公園停車場開工

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
新北市長侯友宜（右四）上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（右四）上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮。記者侯永全／攝影

新北中和區規模最大的錦和運動公園停車場今天上午舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜親自出席。侯友宜表示新北投入12億288萬5千元興建中和區佳和公園及錦和運動公園兩座地下停車場，提供821格汽車位與104格機車位，而錦和運動公園停車場將是中和地區規模最大的全智慧化綠色停車場。

錦和運動公園停車場規畫興建地下二層、地上一層的全智慧化停車場，預計民國112年3月完工，將成為永績、共享與智慧的現代化綠色停車場。侯友宜指出，占地約３萬３千平方公尺的錦和運動公園，鄰近雙和醫院與中和國民運動中心，且附近多為老舊公寓，也無足夠的停車空間，造成附近街道違停嚴重，希望錦和運動公園停車場順利完工，解決附近居民停車問題。

新北市長侯友宜（中）上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮，出席的多位里長紛紛請市長在金鏟上簽名。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜（中）上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮，出席的多位里長紛紛請市長在金鏟上簽名。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮時，捻香祝禱。記者侯永全／攝影
新北市長侯友宜上午主持錦和運動公園停車場開工動土典禮時，捻香祝禱。記者侯永全／攝影

停車場 侯友宜

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