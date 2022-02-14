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北市今年首場中型徵才周五登場 釋出511工作機會
台北市虎年開春第一場中型徵才活動，本周五登場，北市就業服務處訂於2月18日下午1至4時在台北青年職涯發展中心，舉辦「虎嘯龍吟 職場飛揚」中型徵才活動，共邀請15家廠商參與，釋出511個工作機會，平均起薪為32K，最高薪資可達5萬元。
北市勞動局長陳信瑜表示，此次參與廠商數還是以餐飲服務業居多，占46.67％，釋出職缺數前3名企業，依序為「腹飛雲廚」65個、「這一鍋餐飲」63個、特力屋60個，此次參與的廠商，完全不需學歷的工作機會有129個。
另外，本次高薪職缺首推「捷正公寓大廈管理維護(股)」的機械停車設備保養維護專員，高薪50K，其次是「腹飛雲廚」的廠長，薪資介於42.5K至47.5K。釋出的職缺管理階層達12％，非管理階層屬於高科技人才職缺者達7％，高薪族群平均自40K起薪。
陳信瑜指出，歷經2年飽受疫情無情肆虐旅宿餐飲業，經過國人防疫努力，豐富了防疫經驗，看好台灣消費市場，這次旅宿餐飲業徵才有353個工作機會，其中釋出主管職缺的有鑫鼎王、王座，高薪達47.5K。另外，這次也釋出相當多高科技人才職缺，歡迎求職及轉職民眾參加這次的徵才活動。
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