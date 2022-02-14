快訊

烏克蘭10年不加入北約？傳德國斡旋將提出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冒雨天冷排隊百公尺搶買蛋 李明賢轟：政府官員忍心？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺。圖／北市議員李明賢提供
台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺。圖／北市議員李明賢提供

農委會鬆綁雞蛋凍漲，鼓勵蛋農生產，但民眾搶蛋潮持續，已有賣場下達雞蛋限購令，台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺，北市議員李明賢說，民眾一早冒著又溼又冷天氣排隊，政府官員忍心嗎？

李明賢說，今天早上雨勢不小、天氣又冷，但內湖農會排隊買蛋人潮卻從內湖農會一路排到達人女中，人龍超過一百多公尺人龍，大家起個大早、撑傘排隊在搶蛋，長長雨傘人龍也讓一旁路人驚嘆不已。

李提到，當政府宣布蛋價漲兩元（鼓勵蛋農生產），農委會主委陳吉仲也說蛋荒「3月中才解決」，結果民眾還是一早冒著又溼又冷的天氣排隊，只為了買蛋，政府官員忍心嗎？這種天氣看著民眾如此辛苦搶蛋？

李明賢說，這排隊人龍景象，大概只有兩年前口罩荒，還有疫苗開打可比擬，民眾很辛苦也有更多無奈吧，這不只是「蛋蛋的哀愁」而已，拜託政府別讓民眾這麼辛苦了。

李明賢說，這排隊人龍景象，大概只有兩年前口罩荒，還有疫苗開打可比擬，民眾很辛苦也有更多無奈吧！圖／北市議員李明賢提供
李明賢說，這排隊人龍景象，大概只有兩年前口罩荒，還有疫苗開打可比擬，民眾很辛苦也有更多無奈吧！圖／北市議員李明賢提供
台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺。圖／北市議員李明賢提供
台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺。圖／北市議員李明賢提供

李明賢 農會

延伸閱讀

陳吉仲與雲林蛋農座談 養雞協會理事長：蛋價回穩中

燈會「虎尾燈」爆紅 民眾排隊搶購 網轉賣飆3倍750元

柯文哲擬降共享運具停車費解決塞車 北市議員疑：圖利業者

東明社宅玻璃爆裂 北市府：換新並查肇因

相關新聞

有蛋吃的元宵節 新北林口「淑君阿姨」明天送4千顆蛋

全台缺蛋危機至今仍未解決，有民眾跑好幾家賣場卻搶不到一盒雞蛋，農委會主委陳吉仲祭出相關補助措施，但預估3月中才能恢復正常...

櫻花、杜鵑接力綻放 北海岸花語溫泉季登場

春節過完，開始進入北海岸櫻花盛開的季節，而下個月開始，杜鵑花接力綻放，新北市溫泉觀光協會舉辦「北海岸花語溫泉季」，要邀請遊客來到金山、萬里溫泉區，郊遊、泡湯、賞花，感受花季繽紛的浪漫之旅。

從「心」出發 瑞芳「總裁」陳建川深獲好評

即使已經卸下瑞芳大寮保安宮主任委員一職，但每周老人共餐都還是能看到他的身影，人稱「總裁」的陳建川，不是真的「總裁」，卻足見他德高望重的地位，他是瑞芳區大寮保安宮開辦老人共餐的始祖，開辦五年多來讓不少長者都受到滿滿的關心和照顧，深獲好評。

還民眾安寧夜 汐止警強力取締改裝車輛

製造噪音的真兇，就是改裝排氣管的車輛，以及刻意拉抬引擎轉速的不良駕駛！汐止警分局前(12)日晚上會同環保局在大同路與樟樹一路口執行聯合稽查，稽查改裝排氣管30件、一般違規改裝14件、無照3件、酒駕1件、通緝1件，執行成效顯著！

路口人車爭道 汐止金龍市場前增號誌改善

汐止區金龍市場前的路口，之前因為沒有號誌，所以，一直以來都有人車爭道的情形，尤其假日買菜的人多很危險，所以，新北市議員白珮茹協助改善，現在路口號誌設置完成，也增加行人安紐，要讓通行的人車更安全。

改善久佔 汐止長興街路邊車格要收費

在汐止長興街二段居住人口越來越多，停車位一位難求讓民眾很困擾，之前鐵路橋下的路邊有位子停，不過，卻遭人長期佔用，所以，新北市議員廖先翔要求規劃路邊收費停車格，預計明(15)日起開始收費停車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。