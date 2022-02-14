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冒雨天冷排隊百公尺搶買蛋 李明賢轟：政府官員忍心？
農委會鬆綁雞蛋凍漲，鼓勵蛋農生產，但民眾搶蛋潮持續，已有賣場下達雞蛋限購令，台北市內湖農會今天也仍湧現搶蛋潮，儘管下雨天冷，排隊買蛋民眾人流綿延百公尺，北市議員李明賢說，民眾一早冒著又溼又冷天氣排隊，政府官員忍心嗎？
李明賢說，今天早上雨勢不小、天氣又冷，但內湖農會排隊買蛋人潮卻從內湖農會一路排到達人女中，人龍超過一百多公尺人龍，大家起個大早、撑傘排隊在搶蛋，長長雨傘人龍也讓一旁路人驚嘆不已。
李提到，當政府宣布蛋價漲兩元（鼓勵蛋農生產），農委會主委陳吉仲也說蛋荒「3月中才解決」，結果民眾還是一早冒著又溼又冷的天氣排隊，只為了買蛋，政府官員忍心嗎？這種天氣看著民眾如此辛苦搶蛋？
李明賢說，這排隊人龍景象，大概只有兩年前口罩荒，還有疫苗開打可比擬，民眾很辛苦也有更多無奈吧，這不只是「蛋蛋的哀愁」而已，拜託政府別讓民眾這麼辛苦了。
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