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北市停車擬漲最高每小時150 游淑慧怒:這群官有毛病？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為避免民眾占用車格過久出現排隊停車現象，北市府鎖定百貨林立、商圈鬧區附近的停車場調高費率。本報資料照
為避免民眾占用車格過久出現排隊停車現象，北市府鎖定百貨林立、商圈鬧區附近的停車場調高費率。本報資料照

北市停車大不易，北市停管處公告新版收費草案，未來使用達9成以上的公有停車格及停車場，費用將從每小時60元上漲至80元、100元不等，最高150元。北市議員游淑慧今天表示，公有停車場收費費率是由自治條例規範，變更要送交議會通過，她已經去電交通局，表達不支持修正的態度。

台北市長柯文哲為解決停車格久占問題，有意調高停車費率，對於為提高停車周轉率，台北市將漲特定時段路段商圈的停車費率，游淑慧今天表示不支持。游說，在百物上漲的情況下， 民眾痛苦指數攀高 ，市政府湊什麼熱鬧？這兩年來，市府接二連三的誇張措施，可說是搶人民荷包，補業者錢袋。

由於北市府先前也研擬調降共享汽車停車費用，游淑慧說，她先前質詢時，就曾要求北市府檢討共享機車低權利金、零停車費問題，北市府卻置之不理。

游表示，質詢疫情這兩三年，苦人民所苦，不要再增加各種規費負擔，置之不理。業者一喊苦，業者一來信，業者一約談……柯市府立馬辦理？「是我有毛病，還是這群官有毛病？」「監察院應該調查這一連串措施行政合理性，以及是否有圖利業者問題，孰可忍孰不可忍。」

北市 游淑慧 停車場

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