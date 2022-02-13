平溪天燈節15日再登場 出動177輛接駁車載運遊客

新北市平溪天燈節第二場將於15日在十分廣場舉行，新北市交通局表示，活動地點周邊道路市道106線及台2丙線將實施全面交通管制，並提供多線接駁專車，總數達177輛。台鐵也將在活動當天停駛部分平溪至深澳車次，加開十分至瑞芳、菁桐等列車。

交通局表示，平溪天燈節當天會實施全面性車輛管制，地點包括文山與烏月路口、石碇交流道與文山路口、106線48K處、財神廟便道入口、基平橋十分端、平菁橋、莊敬橋、嶺腳路口、市道106線台2丙丁字路口、政達餐廳前土地公廟路口、市道106線與頂坪路口、台2丙(13K)與北38柑腳交叉柑腳路口。

交通局指出，除管制外，當天也會安排接駁車輛，木柵動物園至十分段從上午9時至下午4時這段期間，每5分鐘會有1班車，下午4時至晚間7時則每5分鐘會有2班車。另外，從晚間7時至11時都會有接駁車載民眾下山(滿載即發車)。

交通局表示，國道5號石碇交流道至十分段則是從上午9時至晚間7時都有接駁車載民眾上山，每10分鐘一班，下山則會與木柵動物園接駁車併走。

交通局指出，瑞芳火車站至十分段從上午9時至晚間7時會有接駁車上山，每5分鐘1班，下山時則是滿載即發車，直至晚間11時為止；基隆火車站至十分段接駁時間則是從上午9時至晚間7時，每20分鐘1班車，下山同樣滿載發車。

台鐵為加強疏運新北市「2022平溪天燈節」人潮，將調整部分列車時刻。2月15日平溪至深澳線時刻表班次部分暫停行駛，改增加行菁桐至十分、十分至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至十分等班次。

台鐵說，活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。