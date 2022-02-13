快訊

台鐵晚間大誤點原因曝光 乘客被卡30分鐘抱怨連連

冬奧／女子500m競速滑冰黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平溪天燈節15日再登場 出動177輛接駁車載運遊客

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局為因應平溪天燈節人潮，將提供177輛接駁車來載運遊客。示意圖／新北市觀旅局提供
新北市交通局為因應平溪天燈節人潮，將提供177輛接駁車來載運遊客。示意圖／新北市觀旅局提供

新北市平溪天燈節第二場將於15日在十分廣場舉行，新北市交通局表示，活動地點周邊道路市道106線及台2丙線將實施全面交通管制，並提供多線接駁專車，總數達177輛。台鐵也將在活動當天停駛部分平溪至深澳車次，加開十分至瑞芳、菁桐等列車。

交通局表示，平溪天燈節當天會實施全面性車輛管制，地點包括文山與烏月路口、石碇交流道與文山路口、106線48K處、財神廟便道入口、基平橋十分端、平菁橋、莊敬橋、嶺腳路口、市道106線台2丙丁字路口、政達餐廳前土地公廟路口、市道106線與頂坪路口、台2丙(13K)與北38柑腳交叉柑腳路口。

交通局指出，除管制外，當天也會安排接駁車輛，木柵動物園至十分段從上午9時至下午4時這段期間，每5分鐘會有1班車，下午4時至晚間7時則每5分鐘會有2班車。另外，從晚間7時至11時都會有接駁車載民眾下山(滿載即發車)。

交通局表示，國道5號石碇交流道至十分段則是從上午9時至晚間7時都有接駁車載民眾上山，每10分鐘一班，下山則會與木柵動物園接駁車併走。

交通局指出，瑞芳火車站至十分段從上午9時至晚間7時會有接駁車上山，每5分鐘1班，下山時則是滿載即發車，直至晚間11時為止；基隆火車站至十分段接駁時間則是從上午9時至晚間7時，每20分鐘1班車，下山同樣滿載發車。

台鐵為加強疏運新北市「2022平溪天燈節」人潮，將調整部分列車時刻。2月15日平溪至深澳線時刻表班次部分暫停行駛，改增加行菁桐至十分、十分至瑞芳、瑞芳至八斗子及八堵至十分等班次。

台鐵說，活動當日，平溪／深澳線上行列車（去程）及下行列車（回程）均以瑞芳站為起、迄點。

平溪

延伸閱讀

平溪天燈節放天燈 基市安排專車接送民眾到十分鬧元宵

平溪天燈節將登場 台鐵平溪深澳線列車異動看這知

相關新聞

平溪天燈節15日再登場 出動177輛接駁車載運遊客

新北市平溪天燈節第二場將於15日在十分廣場舉行，新北市交通局表示，活動地點周邊道路市道106線及台2丙線將實施全面交通管...

解決停車周轉率！北市停車費擬漲價 最高1小時150元

台北市停車大不易，常見民眾為一格車位苦繞許久，台北市長柯文哲為解決車輛久占問題，有意調高停車費率，北市停管處年後公告新版...

用路習慣、視力不佳 行人死亡交通事故高齡者占比最高

台北市65歲以上高齡人口逐漸攀升，經分析，可能與長者沒有依規定過馬路等長期用路習慣有關，北市交大呼籲，晚輩可多了解長輩用...

北市長者機車事故受傷數逐年攀升 萬華、北投最嚴重

機車為許多民眾日常代步工具，對許多長者出門、買菜，機車更是不可或缺，但北市65歲以上長者機車車禍受傷人數卻逐年攀升，經統...

英系派刺客參選中和 張志豪籲別透過放話做政治操作

民進黨派系鬥爭浮上檯面，新北議員提名過程引發討論，中和方面傳出英系高層不滿從英系跳槽至湧言會的議員張志豪，因此派出「刺客...

士林人潮回來了！蔡炳坤：2022主場 要熱鬧一整年

台北燈節昨天正式開幕，台北市長柯文哲昨晚主持開幕儀式，更吸引相當多民眾到士林、北投地區賞燈，台北市副市長蔡炳坤今天也在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。