解決停車周轉率！北市停車費擬漲價 最高1小時150元

台北市停車大不易，常見民眾為一格車位苦繞許久，台北市長柯文哲為解決車輛久占問題，有意調高停車費率，北市停管處年後公告新版收費草案，未來使用達9成以上的公有停車格及停車場，費用將從每小時60元上漲至80元、100元不等，最高150元。停管處營運科長羅至浩表示，修法後並非所有路段都會調高，且視情況每半年檢討一下，草案內容還在研議，最終版本可能與現在有所出入。

北市目前有250座公有停車場、5萬格路邊停車格，但仍供不應求，柯文哲下令提高費率解決停車周轉率問題。根據市府公報內容，未來公有停車場收費費率自治條例中，計時收費級距將從原先10元至60元的6個級距，調整為10個級距，費用可上漲至80元、100元、120元及150元。

羅至浩說明，修法目的是為解決特定路段停車問題，降低收費達上限後仍有車位占用等問題，因每小時僅增加10元效果不彰，才會改為每半小時增加10元，此外，為了減少法案修正頻率及廷稱施政彈性，所以才額外新增最高150元的費率。

羅至浩強調，修法後並非所有路段停車格都會調漲，主要是針對停車率達9成以上、即使每小時收到60元仍一位難求的特定路段車格及停車場車位，像是信義商圈、西門商圈、長春路、吉林路，以及特定時段會過度壅塞地點，如信義百貨商圈、迪化年貨大街等。

羅至浩表示，市府將視情況每半年檢討一次，目前草案內容仍在討論當中，確定後會送議會審查，最終版本可能會與現在有所出入。

至於是否有政府帶頭漲價，連帶影響民間價格？羅說，民營價格普遍高於公有，公有路邊停車格或停車場漲價後，民眾可能認為兩邊都貴，反而會選擇搭大眾運輸，不僅有助調整周邊停車狀況，還能增加綠運輸的使用，且費率調漲僅限部分路段，不至於影響整體費用。