英系派刺客參選中和 張志豪籲別透過放話做政治操作

民進黨派系鬥爭浮上檯面，新北議員提名過程引發討論，中和方面傳出英系高層不滿從英系跳槽至湧言會的議員張志豪，因此派出「刺客」總統府前秘書長蘇嘉全幕僚張嘉玲參戰。張志豪表示，初選是黨內民主機制，自己會用政績尋求選民認同，盼特定人士不要透過放話做政治操作。

張志豪回應，黨內初選是民主進步黨的價值與傳統，他會用政績尋求認同、力拚連任，呼籲特定人士不要透過放話做親痛仇快的政治操作。事實上，黨主席蔡英文已經於選對會中強調，唯有團結才是勝選的重要關鍵因素，蔡英文日前也親筆寫下鼓勵文字給張志豪。

張志豪強調，自己過去擔任蔡英文發言人為黨而戰，而從2018年當選至今，每天勤懇踏實、認真服務，任期內也擔任黨團書記長及幹事長，自己是做事的人，會力拚到底。

張志豪提到，中和是他成長的地方，縱使是傳統的艱困選區，沒有錢沒有資源，但也是全面服務、力拚建設，沒有一刻鬆懈，期間藉由專業幕僚訓練出的創意、活力和行動力，一步步突破困境，爭取認同和支持。

張志豪說，民進黨現在是執政黨，基層民代一定是要全力配合蔡英文，從中央到地方全面宣傳政績，他一直感謝蔡英文總統8年的歷練和栽培，也感謝監委趙永清和立委江永昌提攜。