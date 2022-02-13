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輔大醫院急診專用便道完工 每趟救援可縮短6分鐘

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
輔大醫院專用便道長100公尺、寬8公尺，將提供救護車更高的行車效率。圖／新北市地政局提供
輔大醫院專用便道長100公尺、寬8公尺，將提供救護車更高的行車效率。圖／新北市地政局提供

新北市府積極推動新泰塭仔圳重劃案，不過施工期間也影響到本來就壅塞的地方交通，地方擔憂會影響到新莊輔大醫院救護車的救護效率，市府決定在輔大醫院急診室門口開通一條連接泰山區新生路、新莊區三和路的8米寬臨時便道，專供救護車使用，平均每車次行車時間可縮短6分鐘。

輔大醫院位於塭仔圳重劃區旁，是新泰地區重要的地區型醫院，因周邊道路狹窄，主要道路如新北大道、三泰路、貴子路等，尖峰時段車流量大，相當壅塞。

塭仔圳施工後，周邊交通也受到影響，救護車也可能遇到塞車情形，出現醫院明明就在眼前，卻被卡在車陣中的窘境。

新北市地政局決定在輔大醫院急診室門口開通一條連接泰山區新生路、新莊區三和路的8米寬臨時便道，專供救護車通行，道路兩旁不得停車，確保救護車能以最快的速度進出醫院急診室。

地政局表示，新北消防局一年載運急診病患至輔大醫院的救護車達6834車次，平均每日超過18車次，以每車次行車時間縮短6分鐘計算，1年可多出超過4萬1000分鐘、將近1個月的黃金救援時間，對心血管疾病、腦中風等急性患者幫助甚多。

市長侯友宜表示，輔大醫院沒有一條救命之道，所以就出車常常都要走狹小巷弄，這樣的情形恐耽誤救援時間，所以他們決定開闢一條8米寬、長100公尺的便道，讓病患能快速被送到輔大醫院救治。

輔大醫院院長王水深指出，輔大醫院是中度級急救醫院，每星期急診超過1000人次，他們有了這條便道，可以節省5分鐘以上，為心血管疾病、腦中風等病患爭取寶貴的黃金時間，也給消防和醫護人員更大的信心和支持。

地政局表示，市府未來會在急診室前方闢建一條30米寬的道路，取代現有的新生路、三和路，徹底改善交通擁塞狀況，讓民眾就醫更加便捷，不過在30米道路開通前，救護車都會由緊急救護專用便道進出。

輔大醫院急診室未來將有專用便道，加速病患就醫。記者張睿廷／攝影
輔大醫院急診室未來將有專用便道，加速病患就醫。記者張睿廷／攝影

該條專用便道可銜接泰山區新生路、新莊區三和路，平均每車次救護時間可縮短6分鐘。圖／新北市地政局提供
該條專用便道可銜接泰山區新生路、新莊區三和路，平均每車次救護時間可縮短6分鐘。圖／新北市地政局提供

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