士林人潮回來了！蔡炳坤：2022主場 要熱鬧一整年

台北燈節昨天正式開幕，台北市長柯文哲昨晚主持開幕儀式，更吸引相當多民眾到士林、北投地區賞燈，台北市副市長蔡炳坤今天也在臉書表示，「士林回來了，我也哭了！」甚至為了振興士林商圈，蔡炳坤也點出2022一整年士林地區活動，「2022主場在士林，要士林鬧熱一整年，讓士林天母地區風華再現！」

蔡炳坤今天在臉書提到，台北燈節在士林點亮「宇宙飛船」主燈，市府團隊昨天晚間7點沿基河路，途經慈諴宮、福德宮合十參拜祈福走進夜市燈區主舞台，短短百餘公尺，走了半個多小時⋯。

主燈點亮後，搭乘接駁車前往河濱燈區啟動「水火共舞聲光劇場」，短短五分鐘的車程，開了近半小時⋯；河濱燈區上上下下的河堤與自行車道萬頭鑽動，行走其間，只能一步一步慢慢走⋯，煙火秀後走進「光彩燈區」，前往美崙公園迎接「熊讚熱氣球」回家，同樣人潮滿滿，又走了半小時⋯。

蔡炳坤說，他回到宿舍已近晚間10點，滿懷疲憊、欣慰、歡喜的心情，好想哭⋯。今天上午，市府團隊持續在捷運北投會館首長共識營，見面的第一句話都是「士林人潮回來了⋯，士林夜市好多人⋯。」

蔡炳坤提到，除了2月11日至2月20日台北燈節在士林外；2月17日起陽明山花季也將登場；還有2月18日士林官邸鬱金香展開展；3月11日起北藝中心試營運演出；7至9月北藝中心也將開幕；還有10月初白晝之夜在士林。「2022主場在士林，要鬧熱一整年，讓士林天母地區風華再現！」