平溪天燈節放天燈 基市安排專車接送民眾到十分鬧元宵

新北市平溪天燈節15日元宵節在十分廣場登場，基隆市公車處今天表示，當天上午9點起到晚上7點每隔30分鐘，會從基隆火車站南站發出接駁專車，方便市民到平溪觀光。第1班車抵達後，回程也是每隔30分鐘發車，當晚7點後改成滿載即發車，加快載遊客回基隆。

平溪天燈節舉辦兩場大型天燈施放活動，平溪場昨晚在平溪國中登場，新北新長侯友宜邀請美國在台協會首任女處長孫曉雅共同施放20呎超大萌「虎」造型主燈。昨晚活動現場分成8波共施放800盞天燈，參加民眾各自在天燈寫下「發大財」、「疫情快走」、「不要再戴口罩了」等願望，還有不少外國臉孔遊客參加。

十分場大型天燈施放活動15日晚間6點起在十分廣場登場，安排黑金歲月舞蹈團《祈福天燈舞》開場，當晚也分成8波施放天燈，換場空檔都有安排節目表演。

基隆市公車處說，市府為方便市民到平溪觀光遊憩，參加天燈節活動，15日將開闢基隆到十分的接駁專車。去程民眾上車一律投幣30元，回程不收費；下車地點步行到十分會場約15分鐘。

公車處表示，平溪接駁專車上午9點起每隔30分鐘從基隆火車站南站出發，中途只停靠暖暖區公所站、東勢街東碇路口的東興廟站，穿過基平隧道後直達十分地區；回程在各公車站位，民眾都可要求停靠下車。