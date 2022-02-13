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侯家軍明辭職備戰年底選舉 蔡畹鎣可能改選板橋

聯合報 / 記者江婉儀張睿廷／新北即時報導
侯家軍有3人預計明天辭職，備戰年底議員選舉，其中蔡畹鎣因選區尚未確認，暫時不會跟著辭職。圖／取自蔡畹鎣臉書
侯家軍有3人預計明天辭職，備戰年底議員選舉，其中蔡畹鎣因選區尚未確認，暫時不會跟著辭職。圖／取自蔡畹鎣臉書

2022選舉將在年底登場，新北市副發言人呂家愷、戴湘儀、蔡畹鎣及市長秘書吳訓孝被外界解讀為「侯家軍」的人選，將投入今年市議員選舉，而呂家愷、戴湘儀及吳訓孝將在明日宣布辭職，擇期宣布參加選舉，蔡畹鎣並未與其他3人同時辭職，主因是國民黨在第9選區（新店、石碇、烏來、坪林）的人選喬不攏，萬一沒有協調好，蔡畹鎣可能會換到其他區參選，現階段板橋機率最高。

侯友宜去年8月23日宣布呂家愷及蔡畹鎣為副發言人，加上戴湘儀總計3人，侯當時表示，新北市需要更多年輕人一起來拚市政、往前走。吳訓孝則是待在民政局服務，從去年12月起至市長室擔任秘書。

農曆年節結束，各黨人馬開始準備選舉相關事宜，侯家軍4人的動向受到外界矚目。呂家愷、戴湘儀及吳訓孝已在前天開始跑離職流程，明日將是3人最後的上班日，侯家軍中只剩下蔡畹鎣仍在職。

國民黨籍前議員唐慧琳在去年7月25日因胰臟癌去世，國民黨在新店少了一席，也成為各界人馬必爭之地，其中國民黨智庫副執行長黃心華更有唐慧琳父親推薦，以該選區性質分析，此區是深藍票倉，加上黃心華學經歷豐富，相對蔡畹鎣僅有市政相關背景，且侯友宜屬於中立路線，面對政治議題都是實事求是、市政為優先，對於蔡畹鎣來說，相對處於劣勢。

國民黨中常會將在下周三通過縣市議員初選辦法，各縣市黨部才會針對各選區人選提出名單。如果協調後沒有共識，蔡畹鎣可能要評估另擇選區。

蔡畹鎣表示，下周一會正式回應相關動向，目前還是以市政為優先。

吳訓孝表示，與市長並肩作戰進入第5年，從勞工局、民政局、到市長室的全面市政服務，還是那句老話「咱做夥拚，可以做的趕快做」。新的一年仍然是和市長繼續作夥拚，目前他的部分主要在處理居家檢疫、燈會、行動治理的準備、地方行程的出席，把市政做好，不要辜負市民對他們的期待。

呂家愷指出，從以前就非常欣賞侯市長，願意跟著他一起打拚，市長是他們這群年輕人非常好的榜樣，能成為這個市政團隊的一份子，他感到非常榮耀。不管在什麼時間什麼位置，新北市是我的家，永遠會努力跟新北市一起奮鬥。

戴湘儀則說，侯友宜一直願意給年輕人機會，也鼓勵她勇於挑戰未來，不管是在市府為市民而拚，或是未來有機會為市民而戰，都會用盡全力。

戴湘儀 國民黨

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