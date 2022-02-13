新北開闢輔醫急診救護車專用道 搶時間救命

新北市政府利用塭 仔圳市地重劃，為輔仁大學附設醫院開闢急診救護車專用道，預估可讓每趟救護車可省下6分鐘的車程，讓病患能更快速到達急診搶救。

新北市長侯友宜今天上午在立委洪孟楷陪同下視察輔醫急診救護車專用道。輔醫院長王水深表示，輔醫每天門診人數就達3000多人，再加上1700名員工，因附近道路夾窄而進出不易，也影響到每天約200人的急診病患的搶救。

他表示，這條專用道的開闢，就如同為心肌梗塞的病人打開堵塞血管，可以讓輔醫能搶救更多人命。

侯友宜表示，新北市去年啟動塭仔圳市地重劃，面積達400公頃，同時也積極解決輔仁大學長年來的積淹水問題，以及輔大附設醫院的交通問題。輔醫是新莊最重要教學醫院及救命體系，但因巷弄狹小影響急診救護車進出，因此，這次開闢長達100公尺專用道可說是「救命之道」。

他表示，這可以讓救護車每趟車程可省6分鐘，讓很多腦中風、心血管疾病、重大傷病者可以更快速來到輔醫搶救，未來還會規劃寬30公尺的道路來銜接輔大、輔醫，改善就學及就醫交通環境。