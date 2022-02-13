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侯友宜留41年小平頭 藏著對太太的承諾

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在臉書曬出照片，提到「5年了，還是一顆小平頭，對太太的承諾，靠得住。」圖／擷自侯友宜臉書
侯友宜在臉書曬出照片，提到「5年了，還是一顆小平頭，對太太的承諾，靠得住。」圖／擷自侯友宜臉書

新北市長侯友宜跟上風潮，昨日在臉書PO出一張照片寫道「5年了，還是一顆小平頭，對太太的承諾，靠得住。」侯友宜解釋，年輕時當刑警要抓壞人，太太勸留短髮比較安全，他就聽話剪了小平頭，結果這一留就留了41年。

侯友宜表示，大家都在問他5年前長什麼樣子，那他其實還是小平頭，也沒有改變，只不過頭髮稍微白了些。

侯友宜說，他記得當年才認識太太沒多久，他太太就說，「你當刑警要抓人，不要留長頭髮，留長頭髮不好，萬一被歹徒抓了以後也不好」，因為近距離搏鬥時，留長髮可能會受傷，所以他就聽了太太的話，剪成小平頭，未料一留就留了41年，

侯友宜指出，他留短頭髮留了41年，太太應該覺得這41年都很靠得住吧，孩子都那麼大了，其實他們大家都用一個平凡且溫馨的心態面對生活，大家一起努力面對各種問題，大家加油。

侯友宜表示，當年會留小平頭，也是太太建議，這一留，就留了41年。記者張睿廷／攝影
侯友宜表示，當年會留小平頭，也是太太建議，這一留，就留了41年。記者張睿廷／攝影

侯友宜

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