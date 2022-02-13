台南隆田園區紅牆白斑 見證全台最早的三鐵共構

台南官田隆田火車站旁的「隆田ChaCha文化資產教育園區」（簡稱隆田ChaCha園區）開幕後吸引不少遊客，最近有民眾反映園區紅磚牆上布滿白點，「是不是油漆沒有清乾淨？」，園區表示，該建築當年曾做為台鹽的倉庫，紅牆因為吸了濕氣，逐漸產生「白華」結晶，可以說是珍貴的歷史痕跡，而非沒清理乾淨。

台南市政府文化局表示，二次大戰結束後，台灣製鹽總廠為了鹽產的鐵路轉運，1958年起在隆田車站設置鹽倉，存放從七股鹽場與北門鹽場產製的散裝鹽。早期鹽場所生產的粗鹽，會先以「鹽鐵」運往堆置場包裝後，接著由「糖鐵」運到隆田鹽倉存放，再由「台鐵」接運到高雄港後外銷出口。因此當年台灣鹽業發展外銷市場期間，隆田儲運站的地位可說是不容小覷。

園區指出，牆上的白點其實是「白華」，因為鹽倉是紅磚水泥造建築，倉內濕度較高，使牆面的水泥砂漿吸附水氣，經化學作用後形成「白華」結晶鹽；這些經歲月交替後留下的歷史遺跡，成為園區保留三鐵共構的特色，也造就建物獨特的美感。

文化局長葉澤山表示，園區內有幾處建物是經登錄具有文化資產身分的歷史建築，包括台鹽辦公廳舍、宿舍以及位於園區最南側的鹽倉倉庫，這些倉庫過去主要用以儲放七股及北門兩處鹽場生產的散裝鹽，每倉估計可容納約300到400公噸鹽巴，且屋頂梁柱都是採用台灣檜木。

這些歷史建築經修復後，目前台鹽辦公廳及宿舍再利用做為園區遊客服務中心及行政辦公室，4棟鹽倉則作為台南市考古遺物的典藏空間，存放台南地區出土的考古遺物。