年後轉職潮！北市徵才活動釋出625職缺 最高薪資70K

年後轉職潮，台北市勞動局就業服務處為協助求職民眾找工作、並解決廠商缺工，2月18日將舉辦開春第一場中型徵才活動，並於14日至17日邀集19家企業於各就服站舉辦現場徵才活動，包括餐飲業、零售業、金融服務業、照顧服務業、休閒娛樂業、客運業等共釋出625個工作機會，最高薪資達70K。

勞動局長陳信瑜表示，這2年因疫情衝繫，加上少子化因素，如何解決缺工問題已是各國勞動市場首要議題，就服處本周舉辦10場微型徵才及1場中型徵才，就是為了給有求職、轉職需求的民眾更多的工作選擇機會，參加現場徵才活動，除縮短履歷郵寄往返等候時間，可直接與人資面談，將自己最佳的一面呈現給徵才企業，以達到迅速上班的效益。

其中華泰商業銀行這次是首度參加北市微型徵才，將釋出資訊類工程師職缺計8名，高薪52K，授信業務人員及理財專員12名，40K起薪，可依學經歷再議薪，儲備業務行員10名，薪介於33K至37K，另外還提供實習機會計20個名額給大四在學生，分派至總行及分行之資訊部門、存匯櫃台見習。

至於這次徵才，餐飲業也有10家業者參與，占這次參與徵才企業家數的5成，包括台灣薩莉亞餐飲、鑫鼎王王品餐飲、安心食品、揚秦（麥味登）等，其中台灣薩莉亞餐飲，只要通過各式在職訓練，高薪可達55.5K。另外，大南汽車及欣欣客運共釋出25個駕駛員的工作機會，學歷不拘，高薪位於60K至70K，歡迎有職業大客車證照的求職朋友加入其工作行列。

陳信瑜指出，本周徵才廠商計有皇家可口（杜老爺）、錢澤（錢櫃）、錢櫃（KTV）、永欣居家長照、常春藤居家長照、樂福居家長照、軒饌廚坊、漢記（朱記餡餅粥）、欣葉、揚秦（麥味登）、鑫鼎王、王品餐飲、安心食品（摩斯漢堡）、全真概念健康事業、大南汽車、欣欣客運、寶雅、華泰商業銀行、台灣薩莉亞餐飲。

至於徵才活動的時間地點，14日在北投就服站舉辦，15日在北投、南港東明青銀、內湖就服站舉辦，16日在信義就服站舉辦，17日在信義、艋舺、景美、南港東明青銀、西門就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。