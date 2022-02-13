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汐止遠雄廣場選拔第2屆 iFG女神 首屆女神尋找接班人

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區遠雄廣場推出餐飲優惠方案，在美食街單筆消費滿150元，就有機會抽中「陶板屋餐券」，共30個名額。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場推出餐飲優惠方案，在美食街單筆消費滿150元，就有機會抽中「陶板屋餐券」，共30個名額。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止區遠雄廣場去年首度舉辦「iFG女神」選拔，由人氣網紅Amber曉柔贏得女神頭銜。第2屆「iFG女神」選拔即日起到20日接受年滿18歲的女性報名，將選出最上鏡女神、全能女神和OL女神，除頒發獎金，並可登上遠雄廣場母親節DM封面。

汐止遠雄廣場表示，第1屆女神募集吸引上百名女性參賽，最後由Amber拿下第1名，甜美的笑容讓評審2印象深刻。活潑開朗的良芬獲得第2名，駐唱歌手的Joy則以自信的台風拿下第3名。3人在賽後增加曝光機會，讓生活更加多彩多姿。

第2屆iFG女神募集活動農曆檔期後登場，即日起到20日接受年滿18歲，遠雄廣場號召勇於展現自我、才藝出眾或熱愛拍照的女性報名參加，除會選出最上鏡女神、全能女神和OL女神名頒獎，也會舉辦網路票選人氣王，頒發遠雄廣場現金禮券。

遠雄廣場表示， 歡迎民眾新春期間到遠雄吃出好運頭，全館餐飲業目前祭出多項優惠，美食街單筆消費滿150元，就有機會抽中「陶板屋餐券」，還可享湯姆熊主題機 VR雷霆戰艦折抵20元優惠。雷霆戰艦1次可搭乘6人，帶領遊客進入絢爛多彩的異次元空間。

遠雄廣場另舉辦「虎力全開 快食大賽」活動，最快完食好好吃大餛飩-鮮肉大餛飩30顆（含湯）、炸鷄大獅-原味臻寶炸雞XXL（約600克）+2碗飯的前3名可獲頒獎金。活動相關訊息可上iFG遠雄廣場官方臉書粉絲頁查詢。

新北市汐止區遠雄廣場第1屆「iFG女神」Amber，鼓勵有自信的女性報名第2屆iFG女神選拔活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場第1屆「iFG女神」Amber，鼓勵有自信的女性報名第2屆iFG女神選拔活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場第1屆「iFG女神」Amber，鼓勵有自信的女性報名第2屆iFG女神選拔活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止區遠雄廣場第1屆「iFG女神」Amber，鼓勵有自信的女性報名第2屆iFG女神選拔活動。圖／遠雄廣場提供

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