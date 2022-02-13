新北提高第三胎獎勵金 議員爭取盼找回人口紅利

少子化問題近來不斷引發討論，新北市從今年起提高第三胎生育獎勵金至3萬元，市議員金瑞龍表示，過去他看到桃園在生育補助下重本，且成效良好，因此在本屆議會提案請市府研議提高獎勵金，如今提案通過，也盼能減輕市民養育小孩的負擔，幫新北找回人口紅利。

台灣近年來面臨少子化問題，人口在2020年甚至首度出現負成長，對國家經濟發展造成嚴重衝擊。新北市自今年起，將第三胎的生育獎勵金由2萬元提高至3萬元，

其中，對於父或母戶籍地併計於設籍新北期間也有所放寬，如原先設籍台北、基隆、桃園者，皆可列入新生兒出生前10個月之計算期間，並領取生育獎勵金。

新北民政局長柯慶忠表示，為保障同性夫妻申請生育獎勵金的權利，同性婚姻家庭如經由繼親程序收養配偶所生的子女，亦可請領生育獎勵金。

金瑞龍表示，桃園市在2015至2019年間的出生率，在台灣本島是各縣市中第一名，其中原因除該城市環境因素外，第一胎即發放3萬元生育獎勵金確實起到作用。

金瑞龍指出，他在本屆議會開議期間已提案建請市府研議提高生育獎勵金至3萬元，不過市府仍有財政規劃考量，採折衷方案，大會議決通過新北市第三胎生育獎勵金由2萬元提高到3萬元。