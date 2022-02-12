獨／侯家軍後天離職參選 獨缺蔡畹鎣

新北市副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣及新北市長室秘書吳訓孝，日前盛傳將離職參選，府內人士透露，其中戴湘儀、呂家愷、吳訓孝目前離職程序已經完成，將在後天14日情人節當天宣布離職。

據了解，當天戴湘儀、呂家愷、吳訓孝僅會在臉書宣布離職訊息，預計15日再宣布參選議員，而蔡畹鎣則因新店選情緊繃，暫緩離職程序。

戴湘儀對此回應，侯市長最常說的一句話就是「好好做事」，這是一直以來，市長對於她和整個團隊的期許和態度，市長一直願意給年輕人很多機會，也鼓勵她勇於挑戰未來，她不管是在市府為市民而拚，還是未來有機會為市民而戰，都會盡全力。

吳訓孝對此表示，目前為市長室秘書，仍持續做好份內工作，未來若有機會為市民服務，也將全力以赴。

呂家愷則說，目前在市府就是把工作做好，持續拚市政、拚防疫。不管在什麼時間什麼位置，「新北市是我的家，永遠會努力跟新北市一起奮鬥」。