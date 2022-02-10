新北平溪天燈節周末千盞八波施放 警公布交管停車資訊

元宵節就要到了，新北市政府今年的虎年小提燈很可愛，設計了金虎爺、黃虎將軍及黑虎將軍，汐止區公所也將開放索取，今年比較特別的是增加了火車站、福興宮等共五個發放地點，明(11)日晚上會先在公所及火車站同步發放，也歡迎民眾索取。

2022-02-10 18:05