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新北平溪天燈節周末千盞八波施放 警公布交管停車資訊

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導
新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供
新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供

「2022平溪天燈節」首場活動12日晚間6點在平溪國中登場，近千盞天燈將分八波施放，點亮山城夜空。瑞芳警分局今天公布交通疏導管制措施，請遊客注意管制時段及地點，並留意停車規畫位置。

「2022平溪天燈節」首場活動12日晚間6點在平溪國中登場，市長侯友宜與美國在台協會處長孫曉雅等祈福，點亮超大型萌虎主燈升空。近千盞天燈將分八波施放。

瑞芳警分局表示，2月12及15日天燈節活動，警方將於當天上午9時到晚間12時，啟動交通疏導管制措施，並視交通狀況機動調整。

一、交通管制時段如下（當地民眾及持有通行證車輛不受限制）：

★ 2月12日上午9時至晚間12時：市道106線石碇交流道口至平雙產業道路口，彈性疏導通行。

★ 2月15日上午9時至晚間12時：市道106線石碇雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段，非當地民眾及持有通行證車輛全面管制禁止通行。

★2月15日上午9時至下午4時：台2丙線基福公路段，往雙溪、貢寮、福隆、宜蘭方向開放進行，車輛不得進入平溪區。

★2月15日下午4時到晚間12時：台2丙線基福公路段，彈性疏導通行。

二、交通配套措施：

★公車接駁動線運輸時間、路線：活動當日上午9時到晚間12時。

(一) 木柵動物園-白石里中埔線。

(二) 國道5號石碇交流道─白石里中埔線。

(三) 瑞芳火車站─嶺腳寮。

★鐵路接駁動線：

參加活動民眾可於台鐵八堵站、瑞芳站、猴硐站、三貂嶺站搭乘往十分線火車，步行即可到達會場。

三、停車場規畫：

★2月12日(路邊單側停車)：平溪街(汐平路至納骨塔)汽機車約可停100輛；莊敬橋以北汐平公路，約可停汽車400輛、機車300輛。

★2月15日：台2丙線(平雙公路-平雙隧道)：約可停遊覽車50輛、汽車200輛、機車100輛。

平雙公路沿線(開放雙邊停車)：約可停汽車300輛。

新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供
新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供
新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供
新北平溪天燈節周末千盞八波施放，警公布交管停車資訊。圖／瑞芳警分局提供

平溪 瑞芳 天燈 侯友宜

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