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皇冠北海岸線獲評比第一名 北觀推乘車紅包抽抽樂回饋

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供

交通部觀光局北觀處推行的「台灣好行716皇冠北海岸線」，獲交通部台灣好行服務品質優化評比一般類型推動單位第一名，為回饋遊客及慶祝獲獎，12日起至28日推出紅包抽抽樂，獎項有皇冠北海岸線套票、1日券、限定紀念品等。

北觀處長陳美秀說，716皇冠北海岸線自101年推行以來，與營運業者淡水客運共同推廣，逐年滾動式調整營運模式及提升服務品質，110年在疫情期間持續形塑路線意象、整合多元運具獲第一名及優等佳績。

營造整體北海岸觀光意象及友善乘車旅遊環境，包含皇冠北海岸線車輛外觀以「喔熊組長」結合北海岸特色，如喔熊騎單車與野柳女王寶寶迎賓、中角灣衝浪、感受朱銘美術館藝術氛圍等；提升「金山遊客中心站」候車環境，融合金山萬里溫泉、秋季限定金花石蒜以及女王寶寶泡湯意象，打造全新候車空間，另有三芝遊客中心及野柳地質公園2座候車亭。

從後天起至28日，凡搭乘「台灣好行-716皇冠北海岸線」，於淡水捷運站或野柳地質公園站上車時向駕駛索取乘車證明，當日憑乘車證明及與皇冠北海岸線特色候車亭（三芝、金山及野柳）合照照片，即可至三芝、金山及野柳遊客中心參加紅包抽抽樂活動，獎項包含皇冠北海岸線套票、1日券、頸枕、提袋、北觀手工皂、背包套等紀念品。另憑當日乘車證明及野柳地質公園門票，還可至野柳遊客中心兌換加碼禮品1份，數量有限，送完為止。

皇冠北海岸線沿線18個站點，包含奇特地質景觀、文藝作品、運動觀光、熱門打卡景點、溫泉泡湯、海鮮美食等多元特色，路線、班次及4款套票等訊息請至台灣好行官網或北觀處官網查詢。

皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
皇冠北海岸線獲評比第一名，北觀推乘車紅包抽抽樂回饋。圖／北觀處提供
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