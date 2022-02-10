東明社宅玻璃爆裂 北市府：換新並查肇因

台北市議員李明賢指出，東明社宅住戶去年發生浴室玻璃門爆裂，不料近日狀況又重演，呼籲應全面加裝安全膜；台北市都發局今天說，此案已先換新玻璃門，將詳查肇因再討論。

國民黨台北市議員李明賢今天告訴中央社記者，南港東明社宅去年8月發生有住戶的浴室玻璃突然爆裂，碎片散落滿地，引發住戶質疑是否有偷工減料之嫌，他當時要求應針對公宅同一批號浴室玻璃進行安全檢測。

不過，都發局回報一切正常，只對狀況較多的青年社會住宅一期採購防爆膜，東明社宅僅協助個案修繕貼膜。

值得注意的是，東明社宅今年2月8日晚上又發生有甲棟住戶的浴室玻璃爆裂事件，李明賢指出，當事人陳情說還有其他住戶遇到相同問題，他們希望「至少先貼防爆膜，讓我們安心洗澡吧」。

李明賢表示，東明公宅住戶頻傳浴室玻璃爆裂事件，認為台北市政府要重視此人身安全問題，並呼籲北市社宅浴室應全面加裝安全膜，和研擬相關配套防範措施。

都發局住宅服務科長陳正廷下午接受電話訪問回應說，針對2月8日一案已先處理換新門，目前還在了解、釐清玻璃爆破原因，因去年已對此進行過全面檢測，加上東明公宅戶數多達700戶，將先查明肇因後，再做後續評估通盤檢查，以及討論是否全面加裝安全膜。

另文山區萬芳國宅因老舊問題，有社區電梯夾人和深夜消防警報器故障鈴響等問題。陳正廷說，國宅電梯已更新並改善警報器問題，因老國宅興建年代還沒有物管概念，部分住戶仍以為只能向里長反映問題，現在也加強文宣告知住戶都發局聯繫專線，不分日夜都有人協助處理。