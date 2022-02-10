新北虎年小提燈 汐止公所、火車站11日發放

元宵節就要到了，新北市政府今年的虎年小提燈很可愛，設計了金虎爺、黃虎將軍及黑虎將軍，汐止區公所也將開放索取，今年比較特別的是增加了火車站、福興宮等共五個發放地點，明(11)日晚上會先在公所及火車站同步發放，也歡迎民眾索取。

汐止區長陳健民表示，2/15日就是元宵節，新北市政府依往例準備了很多的燈籠發放，今年因為疫情的關係，分時段、分點發放，也請民眾配合防疫規定，戴口罩實聯制，今年新北小提燈有三種不同造型，分別有黃虎將軍、黑虎將軍及金虎爺，並且結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，有多款趣味遊樂設施配件，透過不同組裝方式，可以變出像是手偶、盪鞦韆等等，像金虎爺可以變成手偶或是臂套，另外兩款則是可以組成滑軌、蹺蹺板、盪鞦韆等造型。

陳健民說，會在汐止的三個火車站，汐科、汐止及五堵火車站、公所以及2/12上午，在汐止康誥坑溪櫻花季現場，在這五個點進行發放。

文化里長余寶聰說，因為，擔心會下雨，所以，會配合在福興宮旁發送小提燈給民眾，今年準備了五百份的新北金虎爺小提燈，也請民眾踴躍參加櫻花季活動，索取小提燈。

發送時間在11日晚上七點到九點，會在汐止公所及汐科、五堵火車站，而星期六2/12日早上除了公所之外，在汐止火車站及文化里福興宮也有小提燈發放，歡迎民眾索取，特別提醒，因為疫情期間必須戴口罩及實聯制，也請民眾配合。